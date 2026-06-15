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آیین افتتاح همزمان پروژههای بخش کشاورزی سراسر کشور به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، با حضور رئیس حمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم و با دستور رئیسجمهور، ۲۲۰۹ پروژه در حوزههای آب و خاک، دام و طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، باغبانی، زراعت و شیلات در سراسر کشور، از جمله در استانهای خوزستان، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان، اردبیل و آذربایجان غربی که بیشترین تعداد پروژهها را به خود اختصاص دادهاند، با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
بر اساس گزارش ارائهشده، ۷۹ درصد سرمایهگذاری این پروژهها توسط مردم و بهرهبرداران بخش کشاورزی تأمین شده و با بهرهبرداری از آنها، برای ۴۲ هزار نفر به صورت مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.
رئیسجمهور در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش مدیران، متخصصان و دستاندرکاران اجرای این طرحها، با تجلیل از پیروزی بزرگ ملت ایران و نیروهای مسلح، اظهار داشت: مردم ایران با حضور بیبدیل خود تمامی محاسبات دشمنان را بر هم زدند و نقشههای آنان علیه این سرزمین را ناکام گذاشتند.
پزشکیان همچنین از تلاشهای وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران اجرایی کشور که در صحنه حضور داشتند و اجازه ندادند مردم در شرایط جنگی اخیر با کمبود یا مشکل مواجه شوند، قدردانی کرد.
رئیسجمهور با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، تأکید کرد: جهاد واقعی در این حوزه، تأمین نیازهای مردم است. باید به گونهای عمل کنیم که مردم عزیزمان در حوزه اشتغال، درآمد و بینیازی از بیگانگان، در بهترین شرایط قرار گیرند.
رئیس جمهور با اشاره به آموزههای قرآنی و اهمیت انجام بهترین عمل، تصریح کرد: مهمترین مأموریت ما در بخش کشاورزی آن است که بتوانیم با کمترین میزان آب و زمین، بیشترین و بهترین محصول را برای تأمین نیازهای مردم تولید کنیم.
پزشکیان افزود: اگر این نگرش در میان مدیران کشور نهادینه شود، میتوان تحولی استثنایی در بخش کشاورزی و سایر حوزهها ایجاد کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی در بخش کشاورزی اظهار داشت: مدیران باید بررسی کنند که سایر کشورها چگونه با کمترین میزان مصرف آب، بیشترین محصول را تولید میکنند، در حالی که ما با مصرف بخش قابل توجهی از منابع آبی، همچنان با چالش بهرهوری مواجه هستیم. لازم است به صورت مستمر برای اصلاح این وضعیت برنامهریزی و اقدام شود.
پزشکیان خاطرنشان کرد: چرا باید در کشوری که حدود ۹۰ درصد آب آن در بخش کشاورزی مصرف میشود، با کمترین بهرهوری و بیشترین میزان ضایعات مواجه باشیم؟ این موضوع نیازمند یک حرکت جهادی و تحولآفرین در حوزه کشاورزی است تا بتوانیم در عرصه امنیت غذایی از قافله پیشرفت جهانی عقب نمانیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: توسعه بهرهوری، ارتقای کیفیت تولید و دستیابی به عزت و سربلندی ملی به آسانی حاصل نمیشود، بلکه نیازمند تلاش، مجاهدت، دانش، باور و برنامهریزی است و امروز مسئولیت سنگینی بر عهده سیاستگذاران، مدیران و مسئولان حوزه کشاورزی قرار دارد.
پزشکیان افزود: امروز در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال توسعه فناوریها و فراهمسازی بسترهای جدید برای زندگی بشر در کرات دیگر هستند، اگر ما نتوانیم با وجود برخورداری از منابع و ظرفیتهای ارزشمند طبیعی، شرایط مطلوبی برای زندگی مردم فراهم کنیم، این مسئله ناشی از ضعف در مدیریت و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود خواهد بود. همه امور قابل اصلاح و ارتقاست و باید برای بهتر شدن تلاش کنیم.
رئیسجمهور تصریح کرد: باید ایرانی ماندگار، پایدار و پرافتخار بسازیم و این افتخار زمانی حاصل میشود که همواره برای بهتر شدن تلاش کنیم و هیچگاه به وضعیت موجود رضایت ندهیم. عقبماندگی در این حوزه، خسارتی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان کشاورزان، صنعتگران، نخبگان و صاحبان ایده، اظهار داشت: باید با همکاری و مشارکت همه فعالان این عرصه، افق جدیدی برای رشد، شکوفایی، رونق و توسعه کشور ترسیم کنیم.
رئیس جمهور در پایان بار دیگر پیروزی ملت ایران و نیروهای مسلح را مورد تجلیل قرار داد و گفت: مردم بزرگ ایران و نیروهای مسلح با حماسهآفرینی خود، دنیا را متحیر کردند و افتخاری بزرگ برای کشور رقم زدند. درود بر چنین ملتی که این افتخار را آفریدند؛ افتخاری که مسئولیت خدمتگزاری ما را سنگینتر میکند و امیدواریم بتوانیم با خدمت صادقانه، پاسخگوی اعتماد مردم عزیز ایران باشیم.