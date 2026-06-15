به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام و المسلمین مروي، در این پیام تسلیت آورده است، مرحوم جناب آقای دکتر محمود فرهودی، استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پزشک متعهد، بااخلاق و از مبارزان باسابقه نهضت اسلامی و یار دیرین رهبر شهید انقلاب اسلامی را به خانواده محترم، جامعه معزز دانشگاهی و شاگردان و تربیت یافتگان آن فقید سعید تسلیت عرض می‌کنم.

آن مرحوم از چهره‌های مؤمن، انقلابی و متخلق خراسان بود که در سال‌های مبارزه با رژیم ستمشاهی، با حضور فعال در نهضت اسلامی و تحمل سختی‌ها و رنج‌های آن دوران، در شمار پیشگامان مبارزه قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب نیز عمر پربرکت خویش را در مسیر خدمت به مردم، اعتلای دانش پزشکی و تربیت شاگردان دانشمند و خدوم صرف نمود.

اینجانب در جوار مضجع منوّر و شریف حضرت ثامن‌الحجج علیه آلاف التحیّة والثناء از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان محترم شکیبایی و پاداش الهی مسالت می‌نمایم.