به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما هفته بیست‌ونهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های ایران (لیگ آزادگان) با برگزاری چهار دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در یکی از این دیدار‌ها مسابقات، تیم‌های هوادار و مس کرمان در تهران به تساوی یک بر یک رضایت دادند، هوادار ابتدا به گل رسید، اما مس کرمان در نیمه دوم کار را به تساوی کشاند تا دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.

در تبریز نیز تیم‌های کاراگستر شبستر و نساجی مازندران به مصاف هم رفتند. نساجی که صدرنشین لیگ آزادگان است، ابتدا از حریف خود پیش افتاد، اما تیم میزبان گل تساوی را به ثمر رساند تا این دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.

با این تساوی، نساجی ۶۰ امتیازی شد و همچنان جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد.

در دیگر دیدار هفته، فرد البرز در استان البرز میزبان صنعت نفت آبادان بود که این مسابقه با برتری دو بر یک آبادانی‌ها خاتمه یافت.

صنعت نفت با این پیروزی ۴۹ امتیازی شد و به طور موقت به رتبه سوم جدول رده‌بندی لیگ آزادگان صعود کرد.

همچنین دیدار تیم‌های مس رفسنجان و بعثت کرمانشاه با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دو تیم امتیازات این مسابقه را تقسیم کنند.

نتایج چهار دیدار همزمان هفته یست‌ونهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های ایران (لیگ آزادگان)

هوادار (یک) - مس کرمان (یک)

کاراگستر شبستر (یک) - نساجی مازندران (یک)

فرد البرز (یک) - صنعت نفت آبادان (۲)

مس رفسنجان (یک) - بعثت کرمانشاه (یک)