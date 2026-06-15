پخش زنده
امروز: -
بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، تازهترین اثر خود با عنوان «عزاداری و زیارت امام حسین (ع) در روایات» را منتشر کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، تازهترین اثر خود با عنوان «عزاداری و زیارت امام حسین (ع) در روایات» را با هدف تبیین جایگاه شعائر حسینی در منابع حدیثی و پاسخ به نیازهای معرفتی علاقهمندان به اهلبیت (ع) منتشر کرد.
این اثر در واقع به بررسی و واکاوی جایگاه روایی شعائر حسینی اختصاص دارد و مجموعهای از آموزهها و احادیث معتبر درباره زیارت و عزاداری سیدالشهدا (ع) را گردآوری کرده است.
این کتاب با هدف پاسخگویی به نیازهای معرفتی ارادتمندان به ساحت اهلبیت (ع) و تبیین جایگاه رفیع شعائر حسینی در روایات اسلامی تدوین شده و عناوینی همچون «گسترش عزای حسینی در روایات»، «ثواب زیارت و گریه بر امام حسین (ع)»، «حرارت سردنشدنی عزای حسینی»، «خداوند زائر امام حسین (ع)»، «ثواب پیادهروی اربعین»، «سختی کشیدن در راه زیارت»، «قرض گرفتن برای زیارت»، «قتیل العبره» و «ذبح عظیم» را دربر میگیرد.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت و مطالعه این اثر به نشانی اینترنتی https://mmps.ir/bavzeh مراجعه کنند.