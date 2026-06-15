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همایش آموزشی توجیهی صنایع نوین ساختمانی با حضور فعالان این حوزه در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،صرفه جویی در مصرف انرژی، عایق صدا و ضد حریق بودن از جمله ویژگیهای مصالح ساختمانی نسل جدید است.
بلوک aac نوعی بلوک سبک است که جزو بهترین بلوکهای ساختمان سازی محسوب میشود. بلوک aac بلوکی اتوکلاوشده با وزن سبک است که نسبت به بلوکهای سیمانی بهترین کاربرد را دارد.
در حاشیه این همایش آموزشی توجیهی صنایع نوین ساختمانی شرکت کنندگان در نمایشگاهی با انواع بلوکهای سبک، نحوه اجرا و اجزای تشکیل دهنده آن آشنا شدند.