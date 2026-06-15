آقای فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: این تسهیلات به منظور پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در اختیار این دو خودروساز قرار خواهد گرفت و بخش قابل توجهی از مشکلات نقدینگی و بدهی سایپا و ایران خودرو به واحد‌های قطعه‌سازی برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: براساس پیگیری‌ها قرارشد اعتبار تسهیلاتی هر کدام به ۵۰ همت برسد که طی روز‌های آینده این مصوبه ابلاغ خواهد شد.