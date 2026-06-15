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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: ۱۷ هزار و ۳۲۰ مورد عقربگزیدگی طی سال ۱۴۰۴ در حوزه زیر پوشش دانشگاه در خوزستان به ثبت رسیده که معادل یکسوم آمار کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی بیان کرد: بیشترین موارد عقرب گزیدگی به تفکیک آماری در سال ۱۴۰۴ مربوط به شهرستان های رامهرمز با سه هزار و ۷۶ مورد، غرب اهواز ۲ هزار و ۴۴۸ مورد، اندیکا ۲ هزار و ۲۸۴، مسجدسلیمان ۲ هزار و ۱۸۳، باغملک یک هزار و ۹۲، شرق اهواز ۷۷۹ و لالی ۷۰۰ مورد بوده و سه مورد فوتی نیز به ثبت رسیده است.
وی افزود: خوزستان با توجه به شرایط آب و هوایی متنوع، پوشش گیاهی و نوع بافت خاک (رسوبی ریزبافت) از جمله مناطق مستعد برای زیست جانوران سمی به ویژه عقرب ها به شمار میرود و در همه فصول سال به ویژه در فصل گرما موارد عقرب گزیدگی وجود دارد.
شریفی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۲۱۹ مورد مارگزیدگی در خوزستان به ثبت رسیده که بیشترین موارد مربوط به غرب اهواز با ۳۷۵، باغملک ۱۴۴ ، شرق اهواز ۱۶۰ و مسجدسلیمان ۳۵ مورد بوده و ۱۷ درصد موارد مار گزیدگی کشور مربوط به خوزستان اعلام شده است.
اقدامات پیشگیرانه
رییس مرکز بهداشت خوزستان اظهار کرد: بر اساس «دستورالعمل کشوری پیشگیری و کنترل عقربزدگی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه، بهسازی محیط زندگی شامل پوشاندن سوراخها، شکافها و درزهای دیوارها، سقف و کف ساختمان، نوسازی خانههای قدیمی و مخروبه که محل اختفای عقربها هستند، نصب توری روی پنجرهها و جلوگیری از وجود فاصله بین در و کف زمین و جمعآوری نخالههای ساختمانی، سنگ، چوب، علوفه و زباله از اطراف منزل را می توان نام برد.
وی همچنین به رعایت نکات ایمنی فردی تاکید کرد و گفت: قبل از پوشیدن کفش، لباس، پتو و ملحفه، آنها را تکان داده و بررسی کنید، از راه رفتن با پای برهنه، بهویژه در شب، خودداری نمایید،هنگام جابهجایی سنگ، چوب، آجر و کار در مزارع از دستکش ضخیم و کفش مناسب استفاده و از فرو بردن دست در سوراخها، زیر سنگها و لانه حیوانات خودداری کنید.
شریفی بیان کرد: تخت خواب را با فاصله از دیوار قرار دهید، از تخت پایهدار استفاده کنید، در مناطق پرخطر، پایههای تخت را در ظرف حاوی آب قرار دهید تا از بالا رفتن عقرب جلوگیری شود و از خوابیدن مستقیم روی زمین خودداری کنید.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر کنترل محیط اطراف خانه اشاره کرد و گفت: حشرات بهویژه سوسکها را کنترل کنید؛ زیرا منبع غذایی عقربها هستند، از ایجاد رطوبت در دیوارها و محیط منزل جلوگیری کنید و محوطه اطراف خانه را تمیز و عاری از پناهگاههای احتمالی عقرب نگه دارید.
وی تاکید کرد: آموزش کودکان برای بازی نکردن در خرابهها و زیر سنگها، آگاهسازی کشاورزان، کارگران و ساکنان مناطق گرم و خشک درباره رفتارهای پیشگیرانه و توجه ویژه به کودکان و سالمندان، زیرا در صورت عقربزدگی بیشتر در معرض عوارض شدید هستند ضرورت دارد.
شریفی توضیح داد: در صورت عقربزدگی فرد را به سرعت به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل و از تیغ زدن، مکیدن زخم، داغ کردن محل نیش، استفاده از داروهای محلی و اقدامات سنتی خودداری کنید.
رییس مرکز بهداشت خوزستان افزود: برای استان خوزستان که بیشترین موارد عقربزدگی کشور را دارد، علاوه بر موارد فوق، آموزش جامعه، بهسازی محیط و مراقبت ویژه در فصلهای گرم سال اهمیت بیشتری دارد.
وی در خصوص مهمترین اقدامات پیشگیری از مارگزیدگی اظهار کرد: اطراف منزل، باغ و محل کار را از علفهای هرز، نخاله ساختمانی، سنگ و چوبهای انباشته پاکسازی کنید، شکافها و سوراخهای دیوار، کف و انبارها را مسدود کنید، هنگام کار در مزارع، باغها و مناطق بیابانی از چکمه بلند و شلوار ضخیم استفاده کنید، هنگام جابهجایی سنگ، هیزم، کاه و علوفه از دستکش چرمی یا ضخیم استفاده کنید و هرگز دست یا پای خود را بدون بررسی داخل سوراخها، شکاف سنگها یا زیر بوتهها قرار ندهید.
شریفی در خصوص رفتار صحیح هنگام مواجهه با مار بیان کرد: از نزدیک شدن، گرفتن یا کشتن مار خودداری کنید، در صورت مشاهده این خزنده، به آرامی از آن فاصله بگیرید و آگاه باشید بیشتر مارگزیدگیها هنگام تلاش افراد برای گرفتن یا کشتن مار رخ میدهد.
رییس مرکز بهداشت خوزستان در خصوص اقدامات صحیح پس از مارگزیدگی گفت: فرد را آرام نگه دارید و از حرکت غیرضروری عضو گزیدهشده جلوگیری کنید، عضو را در وضعیت مناسب و تقریبا همسطح بدن نگه دارید، زیورآلات، انگشتر و وسایل تنگ را خارج و مصدوم را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید.
وی به اقدامات ممنوع اشاره کرد و افزود: بستن طناب روی عضو، شکاف دادن محل گزش، مکیدن زخم، داغ کردن محل گزش، استفاده از داروها یا مواد سنتی روی زخم و تلاش برای گرفتن مار در صورت به خطر افتادن جان فرد از جمله موارد ممنوعه است.