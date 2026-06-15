به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شیخ غازی حنینه، رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمانان لبنان در نشست تخصصی «لبنان و جنگ رمضان» که با حضور استادان، پژوهشگران و دانشجویان در دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، با تبیین ریشه‌های فقهی، قانونی و سیاسی حمایت ایران از آرمان فلسطین، «آگاهی و بصیرت» را خط مقدم مقابله با سناریو‌های تفرقه‌افکنانه غربی-صهیونیستی دانست و تاکید کرد: محور مقاومت با تکیه بر انسجام داخلی، موازنه قدرت و هوشیاری جامعه نخبگانی، جایگاه راهبردی خود را در هندسه قدرت آینده جهان تثبیت کرده است.

وی با مروری بر تحولات پنج دهه گذشته، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین را برخاسته از چهار محور بنیادین و فراتنظیمی توصیف کرد که به شرح ذیل است.

اصالت فقهی و فکری: نگرش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مرکزی بودن قضیه فلسطین برای امت اسلامی که حتی پیش از پیروزی انقلاب با صدور فتوای جواز پرداخت وجوهات شرعی به مبارزان فلسطینی تجلی یافت.

اقدامات ساختاری در بدو انقلاب: قطع روابط با رژیم صهیونیستی، اخراج سفیر این رژیم از تهران و واگذاری کلید سفارت به نمایندگان ملت فلسطین با شعار راهبردی «امروز تهران، فردا قدس».

الزام دستوری و قانونی: تصریح تکالیف حمایتی در قانون اساسی ایران که تمامی مسئولان را با هر گرایش سیاسی، ملزم به صیانت از حقوق ملت فلسطین می‌کند.

هدف‌گذاری محو ساختار سیاسی صهیونیسم: تبیین دقیق مفهوم «امحاء کانون صهیونیستی» به معنای برچیدن سلطه و ساختار سیاسی ظالمانه حاکم بر اراضی اشغالی و نه آسیب به آحاد پیروان ادیان؛ چرا که حق زیست برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بومی فلسطین به یکسان به رسمیت شناخته می‌شود.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان با تشریح سیر تاریخی شکل‌گیری مقاومت اسلامی از سال ۱۹۸۵ میلادی، فرضیه انحصار حمایت‌های ایران به گروه‌های شیعی را رد کرد و افزود: جمهوری اسلامی بر اساس خط‌مشی ثابت رهبران خود، ابعاد حمایتی را فراتر از تقسیم‌بندی‌های مذهبی توسعه داده است؛ به‌طوری که گروه‌های اهل سنت در غزه، اعم از حماس و جهاد اسلامی، به همان میزان از پشتیبانی‌های تسلیحاتی، فنی و لجستیکی بهره‌مند شده‌اند که مقاومت در لبنان بهره می‌برد.

شیخ غازی حنینه با اشاره به تحولات اخیر منطقه تحت عنوان «جنگ رمضان»، این رخداد میدانی را تأییدکننده مواضع فکری و فقهی رهبریِ ولی فقیه طی دهه‌های گذشته دانست و اظهار داشت: آمادگی‌های فنی، موشکی و پایگاه‌های زیرزمینی نشان داد رویکرد مقاومت توانایی تغییر موازنه در برابر ائتلاف‌های بین‌المللی را داراست.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمانان لبنان با تاکید بر اهمیت «جهاد تبیین»، نبرد آگاهی و ادراک عمومی را از نبرد نظامی خطرناک‌تر خواند و به اعترافات مقامات غربی و منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: بر اساس اذعان کارگزاران ارشد اروپایی، در طول نیم قرن گذشته میلیارد‌ها دلار صرف ایجاد انشقاق مذهبی میان شیعه و سنی شده بود، اما ابعاد راهبردی عملیات‌هایی نظیر طوفان الاقصی و پیامد‌های جنگ رمضان، انسجام فکری امت اسلامی را بازتولید کرد.

وی در تبیین الگو‌های مکرآمیز دشمن به دو مقطع تاریخی اشاره کرد؛ نخست، سال ۲۰۰۰ میلادی که پس از عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از جنوب لبنان، سناریوی ترور رفیق حریر با هدف متهم‌سازی جریان مقاومت و سوریه طراحی شد (که با جنگ ۳۳ روزه خنثی گردید)؛ و دوم، پروژه بحران‌سازی چندمیلیارد دلاری در سوریه به بهانه بهار عربی با هدف فروپاشی خطوط پشتیبانی مقاومت.