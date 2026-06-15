رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور طی پیامی به نخستین همایش مسجد و رسانه گفت: پیوند هوشمندانه و خلاقانه «مسجد» و «رسانه» می‌تواند افق‌های تازه‌ای در تقویت زیست‌بوم فرهنگی جامعه بگشاید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین «علی ملانوری»رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به اولین همایش مسجد و رسانه به میزبانی استان ایلام پیامی به شرح ذیل صادر کرد:

مسجد، کهن‌ترین و اصیل‌ترین پایگاه هویت‌ساز جامعه اسلامی است؛ جایگاهی که در طول تاریخ، نه تنها مأمن عبادت و بندگی، بلکه خاستگاه آگاهی، همبستگی و حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی بوده است. در عصر ارتباطات نیز رسانه به مثابه زبان گویای جامعه، نقشی تعیین‌کننده در بازتاب ارزش‌ها، روایت حقیقت و گسترش فرهنگ دینی ایفا می‌کند. پیوند هوشمندانه و خلاقانه «مسجد» و «رسانه» می‌تواند افق‌های تازه‌ای در تبیین معارف اسلامی و تقویت زیست‌بوم فرهنگی جامعه بگشاید.

همایش استانی «مسجد و رسانه» جلوه‌ای از این هم‌افزایی ارزشمند است؛ رویدادی که با گردهم‌آوردن فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و خادمان مسجد، بستری برای اندیشه‌ورزی، تبادل تجربه و معرفی ظرفیت‌های نوآورانه در عرصه روایتگری مسجد فراهم ساخته است.

بی‌تردید امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما نیازمند تقویت اتحاد و همدلی حول محور مساجد، پاسداشت آرمان‌های بلند امام شهید و شهیدان والامقام و استمرار مسیر عزتمندانه‌ای است که با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) پیش روی ملت ایران قرار دارد. در این مسیر، نقش رسانه‌های متعهد و فعالان فرهنگی مسجدی در تبیین ارزش‌ها، تقویت روحیه ولایت‌پذیری و گسترش فرهنگ امید و مسئولیت اجتماعی، نقشی راهبردی و اثرگذار است.

اینجانب ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش، انتخاب شایسته برگزیدگان و تلاشگران این عرصه را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. بی‌تردید خلاقیت، تعهد و نگاه مسئولانه شما در پیوند میان مسجد و رسانه، می‌تواند به گسترش گفتمان مسجد محور، تقویت هویت فرهنگی و ترویج ارزش‌های الهی در جامعه یاری رساند.

امید است با استمرار چنین حرکت‌های اندیشمندانه، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مساجد و نقش‌آفرینی مؤثر نسل جوان در این عرصه باشیم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همه خادمان فرهنگ و مسجد را مسئلت دارم.