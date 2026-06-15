به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کاراون میناب ۱۶۸ پس از پایان مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویی، با کسب ۳۰ مدال و جایگاه دوم جهان عصر امروز به کشور بازگشتند.

این کاروان بعدازظهر امروز به تهران برگشت و مراسم استقبال از این قهرمانان با حضوررضا نوری رئیس فدراسیون، کامیار سلطانی‌فر مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش، عالمیان معاون امور دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، رضا قاسم نژاد معاون اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، هاویل مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه ملی مهارت، شفابخش مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان، احسان رستگار مشاور فرهنگی اجتماعی رئیس فدراسیون و کیا رئیس هیات ورزش‌های دانشگاهی استان البرزو علاقه‌مندان و خانواده ورزشکاران برگزار شد.

کاروان ورزشی دانشجویان کشورمان موفق به کشب ۳ مدال (۱۴ طلا، ۷ نقره و ۹ برنز و احراز جایگاه دوم جهان در بین بیش از ۵۰ کشور شدند.

اسامی مدال آوران میناب ۱۶۸ به شرح زیر است:

‌مدال طلا: مرتضی الغوثی، محمد کمالی، امیررضا دهبزرگی، محمد ناقوسی، مهدی کمالی و حجت رضایی (کشتی فرنگی)، مهدی رحیمی، محمد بخشی، عادل پنائیان، عرقان علیزاده، مهدی ویسی، محمد رضا حسینی، محمدجواد صالحی (کشتی آزاد)، امیرعباس بیگ محمدلو (کاراته)

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‌مدال نقره: آتنا محبوب بشاری، فاطمه یوسفی دهنوی، ستاره زارعی، وهاب شاهمیر، (کاراته) محمدحسین نوروزیان و مرتضی جان محمدزاده (کشتی آزاد)، رضا بهمنی (کشتی فرنگی)

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‌مدال برنز: رضا آذرشب، شایان حبیب زارع (کشتی فرنگی)، مهدی عباس پور (کشتی آزاد)، تیمی کومیته دختران و پسران، حسین وفا، بیتا ذوقیان، فرنوش نورصبحی در کومیته و محمدمهدی (کاراته)

مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای ۱۸ تا ۲۳ خرداد به میزبانی کشور برزیل برگزار و کاروان میناب ۱۶۸ در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی (پسران) و کاراته کاتا و کومیته (دختران و پسران) در این رویداد شرکت کرده بودند.