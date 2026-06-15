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ایران با همین زبان قدرت ادامه می‌دهد

مردم، قدرتی فراتر از موشک‌ها و پهپاد‌ها که در جنگ سوم تحمیلی حیرت دنیا را برانگیخت، مردمی که این بار هم ایران را از پیچ مهم تاریخی با موفقیت عبور دادند و حالا در عرصه دیپلماسی هم نقش هدایتگر را دارند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۲۱:۲۱
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برچسب ها: اقتدار نظامی ایران ، قدرت موشکی ایران ، اتحاد مردم ایران
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