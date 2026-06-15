مردم، قدرتی فراتر از موشک‌ها و پهپاد‌ها که در جنگ سوم تحمیلی حیرت دنیا را برانگیخت، مردمی که این بار هم ایران را از پیچ مهم تاریخی با موفقیت عبور دادند و حالا در عرصه دیپلماسی هم نقش هدایتگر را دارند.