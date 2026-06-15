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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حج امسال نمایه ای از عزت حاجیان ایرانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس درباره پایان سفر حجاج ایرانی نوشت: آخرین کاروان حجاج با سلامت و امنیت بازگشتند.
حج امسال نمایه ای از عزت حاجیان ایرانی شد.حج امسال نمایهای از عزت حاجیان ایرانی شد. زائران کشورهای دیگر، مجذوب و مبهوت مقاومت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند و در گفتار و رفتار آن را نشان میدادند؛ چه اینکه حاجی ایرانی، تجلی برائت از مشرکان زمان بود.
حجتان مقبول.»