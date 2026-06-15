به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امراله مردانی اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و با هدف صیانت از سلامت شهروندان، قرارگاه نظارتی مشترک با حضور کارشناسان بهداشت محیط و با همکاری اداره تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن عمومی اقدام به اجرای بازرسی‌های گسترده در سطح حوزه شرق اهواز کرده است.

وی افزود: این میزان مواد غذایی یاد شده فاقد شرایط بهداشتی که از سطح عرضه شناسایی و توقیف شده شامل مقادیر قابل توجهی شیر و خامه تاریخ مصرف گذشته، انواع دلستر نگهداری‌شده در شرایط نامناسب و همچنین زیتون و ترشیجات است که بدون رعایت ضوابط بهداشتی و استانداردهای لازم در حال عرضه به شهروندان بوده است.

مردانی با اشاره به جزییات این عملیات تصریح کرد: کارشناسان بهداشت محیط در بررسی‌های میدانی خود به فعالیت یک انبار بزرگ نگهداری مواد غذایی مشکوک شدند که پس از بازرسی دقیق مشخص شد این واحد به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کند و حجم زیادی از مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیربهداشتی را ذخیره و آماده توزیع در بازار کرده است.

رییس مرکز بهداشت شرق اهواز ادامه داد: با هماهنگی مراجع قضایی و حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، این انبار بزرگ غیرمجاز پلمب و تمامی اقلام مکشوفه توقیف و طبق ضوابط و مقررات بهداشتی، فرآیند امحای مواد غذایی غیرقابل مصرف با نظارت کارشناسان انجام شد تا از هرگونه بازگشت این محصولات به چرخه توزیع جلوگیری شود.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت ظاهری محصولات توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

بر اساس این گزارش رییس مرکز بهداشت غرب اهواز نیز هفته گذشته از کشف، ضبط و معدوم‌سازی بیش از چهار تن مواد غذایی غیرقابل مصرف شامل خیارشور و انواع ترشیجات طی بازدیدها و بازرسی‌های کارشناسان بهداشت محیط این مرکز خبر داده بود.