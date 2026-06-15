به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز (دوشنبه، ۲۵ خرداد) با تشریح دستاوردهای جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه، اظهار کرد: دشمن دچار خطای محاسباتی شد و در یک سال دو جنگ را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. ابتدا رژیم صهیونیستی جنگ ۱۲ روزه را آغاز کرد و پس از آنکه در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند، آمریکایی‌ها به کمک این رژیم آمدند. در جنگ ۴۰ روزه نیز از همان ابتدا با طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی آمریکا و با همکاری رژیم صهیونیستی، این جنگ شکل گرفت.

وی افزود: همان‌گونه که امروز دوستان و دشمنان اذعان دارند، آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند. دشمن حداقل ۲۰ هدف را با سلسله مراتب مشخص برای این جنگ‌ها ترسیم کرده بود، اما خوشبختانه به هیچ‌یک از آن اهداف نرسید. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای متعددی را در این دو جنگ به دست آورد که برخی از آنها دارای ابعاد راهبردی و تاریخی هستند

سخنگوی ارتش نخستین دستاورد این جنگ‌ها را افزایش اعتماد به نفس نیروهای مسلح، به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانست و گفت: همان‌گونه که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفت، ما در زمان آتش‌بس با دو ارتش وابسته به نظام استکبار روبه‌رو بودیم؛ ارتش‌هایی که تا بن دندان مسلح بودند و از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا بهره می‌بردند. با این حال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه ندادند آنها به اهداف خود برسند و همین ناکامی دشمن در تحقق اهدافش، نشانه‌ای روشن از پیروزی ایران بود.

اکرمی‌نیا ادامه داد: عملکرد پرافتخار و غرورآفرین نیروهای مسلح، به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جریان جنگ تحمیلی سوم به‌وضوح نشان داد که حتی، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ارتش‌های جهان نیز می‌توانند ضربات سنگینی دریافت کنند و در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند. این تجربه اعتماد به نفس ارزشمندی را برای نیروهای مسلح کشور به همراه داشت.

وی هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر میان نیروهای مسلح را از دیگر دستاوردهای مهم این دو جنگ عنوان کرد و افزود: امروز هم در درون ارتش جمهوری اسلامی ایران و هم در مجموعه نیروهای مسلح، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتری نسبت به گذشته ایجاد شده است. این هماهنگی موجب شده توان عملیاتی ما افزایش یابد و بتوانیم مأموریت‌ها را با انسجام و اثربخشی بیشتری اجرا کنیم.

سخنگوی ارتش با اشاره به دستاوردهای فنی و دفاعی حاصل از جنگ تصریح کرد: یکی دیگر از نتایج مهم این نبردها، ابتکارات و خلاقیت‌هایی بود که در عرصه دفاعی و عملیاتی به دست آمد. در طول جنگ، تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی کشور متوقف نشد و ما توانستیم روند تولید موشک‌ها و پهپادها را ادامه دهیم.

وی افزود: حتی در همین دوره، تسلیحات پیشرفته‌تر، موشک‌های با کیفیت بالاتر و پهپادهای جدیدتری تولید و وارد میدان شد و در روزهای پایانی جنگ از برخی پهپادهای جدید نیز استفاده کردیم که این موضوع از دستاوردهای مهم صنعت دفاعی کشور به شمار می‌رود.

اکرمی‌نیا در ادامه به دستاوردهای معنوی جنگ اشاره کرد و گفت: جلوه‌گر شدن ایثار، فداکاری و شجاعت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین دستاوردهای معنوی این دو جنگ بود. نمونه‌های متعددی از این روحیه در میان همرزمان ما وجود دارد که هر یک می‌تواند الگویی برای نسل‌های آینده باشد.

وی با بیان یکی از این نمونه‌ها اظهار کرد: در یکی از روزهای جنگ، جلسه‌ای در یکی از مناطق تهران با حضور مسئولان عالی‌رتبه نظام در حال برگزاری بود که مشخص شد یک پهپاد دشمن بر فراز آن منطقه در حال پرواز است. روشن بود که منطقه از نظر امنیتی در شرایط حساسی قرار دارد. به همین دلیل نیروی هوایی ارتش مأموریت مقابله با این پهپاد را به یکی از جنگنده‌های خود واگذار کرد.

سخنگوی ارتش افزود: خلبانان ما با جنگنده به سمت پهپاد حرکت کردند و تلاش داشتند آن را با موشک هدف قرار دهند، اما از آنجا که پهپاد از نوع کم‌سرعت بود و جنگنده‌ها با سرعت بسیار بالاتری حرکت می‌کنند، شرایط فنی خاصی بر عملیات حاکم بود و در دو نوبت تلاش انجام‌شده، پهپاد مورد اصابت قرار نگرفت.

وی ادامه داد: در این شرایط، خلبانان ما با شجاعت، ایثار و ازخودگذشتگی تصمیم گرفتند با برخورد فیزیکی پهپاد را ساقط کنند. آنها جنگنده را به پهپاد نزدیک کرده و با اصابت بال هواپیما به دم پهپاد، آن را منهدم کردند. در عین حال هواپیما نیز با موفقیت به زمین نشست و خلبانان آن حتی در روز بعد توانستند در مأموریت‌های دیگری شرکت کنند. این اقدام نشان می‌دهد رزمندگان ما برای تأمین امنیت کشور و حفاظت از مسئولان و مردم، از جان خود نیز می‌گذرند.

اکرمی‌نیا خاطرنشان کرد: این نمونه تنها یکی از جلوه‌های روحیه ایثار و فداکاری در ارتش جمهوری اسلامی ایران است. نمونه‌های فراوان دیگری نیز وجود دارد که هر کدام بیانگر اراده، عزم، انگیزه و جان‌فشانی نیروهای مسلح کشور است.

وی در ادامه به روایت دیگری از فداکاری کارکنان ارتش اشاره کرد و گفت: در ارتش جمهوری اسلامی ایران زوجی در حوزه طراحی و ساخت پهپاد فعالیت می‌کردند و شبانه‌روز برای تولید پهپادهای پیشرفته تلاش داشتند. در یکی از حملات دشمن، همسر این خانواده به شهادت رسید، اما همسر وی روز بعد با حضور در مراسم تشییع پیکر شهید و در حالی که لباس همسر شهیدش را بر تن داشت، اعلام کرد که از این پس با جدیت و انگیزه بیشتری مسیر ساخت پهپاد و خدمت به کشور را ادامه خواهد داد و در میدان جنگ حضور خواهد داشت.

سخنگوی ارتش با تأکید بر اینکه این روحیه در سراسر نیروهای مسلح جریان داشت، اظهار کرد: ما در میان کارکنان خود افرادی را داشتیم که در مرخصی به سر می‌بردند، اما بلافاصله پس از آغاز جنگ به یگان‌های خود بازگشتند و برای انجام مأموریت اعلام آمادگی کردند. حتی سربازانی بودند که دوره خدمت آنها به پایان رسیده بود، اما حاضر نشدند محل خدمت خود را ترک کنند و اعلام کردند تا پایان جنگ در کنار همرزمان خود باقی خواهند ماند.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که به شعار «ارتش فدای ملت» وفادار است و در این جنگ‌ها نیز کارکنان ارتش با جان‌فشانی و فداکاری، بار دیگر این وفاداری را به نمایش گذاشتند.

اکرمی‌نیا با اشاره به نتایج راهبردی این ایثار و مقاومت تصریح کرد: همین روحیه ایثار، فداکاری و ازجان‌گذشتگی بود که موجب شد آمریکایی‌ها که در آغاز جنگ تصور می‌کردند می‌توانند ظرف چند روز جمهوری اسلامی ایران را نابود کنند، کشور را تجزیه کرده و به اهداف خود برسند، در نهایت به جایی برسند که شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند.

وی ادامه داد: امروز ایران به عنوان قدرت برتر منطقه و یکی از قدرت‌های مهم جهان شناخته می‌شود و ما به نیروهای مسلح قدرتمند کشور افتخار می‌کنیم. آمریکایی‌ها مرتکب خطای محاسباتی، جنایت و تجاوز شدند و اکنون ناچار شده‌اند هزینه آن خطا را با پذیرش واقعیت‌های جدید منطقه بپردازند.

سخنگوی ارتش تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از این جنگ‌ها قدرتمندتر از گذشته شده است. امروز از موشک‌های پیشرفته‌تر، پهپادهای پیشرفته‌تر، اعتماد به نفس بالاتر و هماهنگی بیشتری برخوردار هستیم و این موضوع ظرفیت دفاعی کشور را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ما تنها از خود دفاع نکردیم، بلکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مردم مسلمان منطقه و از آینده امنیت غرب آسیا نیز دفاع کردند. اگر جمهوری اسلامی ایران در برابر این تجاوزها نمی‌ایستاد، آمریکایی‌ها در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای خود به دنبال تثبیت هژمونی رژیم صهیونیستی و همچنین هژمونی آمریکا در منطقه بودند و در قالب طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» اهداف توسعه‌طلبانه خود را دنبال می‌کردند.

اکرمی‌نیا افزود: جمهوری اسلامی ایران این معادلات را برهم زد و معادلات جدیدی را در منطقه حاکم کرد؛ معادلاتی که به اعتقاد من در تاریخ ماندگار خواهد شد و به عنوان نقطه عطفی در تحولات منطقه ثبت می‌شود.

وی تأکید کرد: این دستاوردها حاصل مقاومت و ایستادگی مردم ایران، رشادت و مجاهدت نیروهای مسلح، تدبیر مسئولان عالی‌رتبه نظام و در رأس آنها هدایت‌ها و رهبری مقام معظم رهبری است و بدون تردید در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما بدون اعتماد به دشمن، وظیفه خود را انجام می‌دهیم و در عین حال از برادران عزیزمان در عرصه دیپلماسی نیز حمایت می‌کنیم. هر جبهه‌ای مأموریت خود را دنبال می‌کند و نیروهای مسلح نیز با قدرت مسئولیت‌های خود را انجام خواهند داد.

سخنگوی ارتش با اشاره به هماهنگی میان میدان و دیپلماسی خاطرنشان کرد: البته تمامی این اقدامات در چارچوب یک راهبرد کلان و هماهنگ دنبال می‌شود و خوشبختانه هماهنگی لازم میان جبهه میدان و جبهه دیپلماسی وجود دارد. حمایت از عرصه دیپلماسی به معنای هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی است؛ موضوعی که همواره در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید بوده و در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز آن را به‌صورت عینی مشاهده و درک کردیم.

اکرمی‌نیا در ادامه با اشاره به نقش مردم در پیروزی‌های اخیر گفت: عامل اصلی موفقیت و پیروزی جمهوری اسلامی ایران مردم هستند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلحی مردمی هستند و در قانون ارتش نیز مردمی بودن به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی این نهاد تصریح شده است.

وی افزود: مردمی بودن مهم‌ترین عامل قدرت نیروهای مسلح است. دشمنی که در روزهای نخست جنگ از تسلیم بی‌قید و شرط جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفت، امروز ناچار شده شرایط ملت ایران را بپذیرد و این موفقیت بیش از هر چیز مرهون ایستادگی، مقاومت و حضور مردم ایران است.

سخنگوی ارتش با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه اظهار کرد: مردم ایران در ۱۰۶ شب حضور مستمر در خیابان‌های کشور، با حمایت از مدافعان امنیت و دفاع از میهن، نقش مهمی در حفظ امنیت و تقویت روحیه رزمندگان ایفا کردند. این حضور مردمی پشتوانه‌ای بزرگ برای نیروهای مسلح بود و انگیزه و اراده ما را برای ایستادگی در برابر دشمن افزایش داد.

اکرمی‌نیا تأکید کرد: ما ملت ایران را عامل اصلی این موفقیت و پیروزی می‌دانیم و به مردم عزیز کشورمان قول می‌دهیم که تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس از منافع، عزت، امنیت و اقتدار آنان حمایت و پاسداری کنیم. همان‌گونه که تاکنون ثابت کرده‌ایم که جان‌فدای ملت هستیم، در آینده نیز همین مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: چه در دوران اجرای تفاهم‌نامه و چه پس از توافق احتمالی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت از منافع ملت ایران صیانت خواهند کرد. ما محکم ایستاده‌ایم، منافع ملت ایران را حفظ خواهیم کرد و تضمین می‌کنیم که همواره در کنار مردم و پای کار ملت ایران باشیم.

سخنگوی ارتش در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در گذشته و در دوران آتش‌بس عمل کردیم، امروز نیز چشمان ما باز است، دستمان بر ماشه است و گوشمان به فرمان فرماندهی معظم کل قواست.

اکرمی‌نیا ادامه داد: ملت ایران در طول جنگ تحمیلی سوم با شجاعت در صحنه حاضر شدند، از نیروهای مسلح حمایت کردند، به ما روحیه دادند و اراده و انگیزه ما را برای ایستادگی در برابر دشمن تقویت کردند. نیروهای مسلح نیز در عمل نشان دادند که جان‌فدای ملت هستند و در دفاع از کشور لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

وی در پایان تأکید کرد: به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دهیم که با آمادگی کامل، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم بود و تا تأمین کامل منافع، امنیت و عزت ملت ایران در میدان خواهیم ماند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان استوار ایستاده‌اند و خواهند ایستاد و به فضل الهی، ملت ایران پیروزی نهایی را جشن خواهد گرفت.