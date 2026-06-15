پخش زنده
امروز: -
امروز ترامپ در حالی که هنوز جوهر امضای دیشب معاونش پای تفاهمنامه خشک نشده، دو بار ایران را تهدید به جنگ کرد. ولی تا همین جا، فعلاً ایران شش- هیچ مقابل آمریکا پیروز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز روز صد و هشتم جنگ است، جنگی که با وجود امضای دیجیتال دیشب بر تفاهم پایانش هنوز تمام نشده؛ دلیل؟ امروز ترامپ در حالی که هنوز جوهر امضای دیشب معاونش پای تفاهمنامه خشک نشده، دو بار ایران را تهدید به جنگ کرد. ولی تا همین جا، فعلاً ایران شش- هیچ مقابل آمریکا پیروز شده؛ این را نه ایرانیها که خیلیها ازجمله خود آمریکاییها و صهیونیستها میگویند.
دنیل شاپیرو؛ سفیر سابق آمریکا در سرزمینهای اشغالی به ترامپ خرده گرفته که چرا فکر میکرد ایران با جنگ سقوط میکند؟ در حالی که ایران نه تنها سقوط نکرد، که از نظر راهبردی، تقویت هم شد.
آسوشیتدپرس در تحلیلی نوشت؛ تفاهم ایران و آمریکا احتمالاً منطقه را به وضع قبل از جنگ برمیگرداند با این تفاوت که ایران حالا با کنترل تنگه هرمز، اهرم فشار جدیدی پیدا کرده است.
آلن ایر؛ عضو سابق تیم مذاکره کننده آمریکا هم گفته ایران پیروز این جنگ شد و آمریکا در رسیدن به همه اهداف راهبردی خود به طرز فاحشی شکست خورد.
ایتال لوئینز؛ روزنامهنگار آمریکایی هم نوشت نه نظام ایران تغییر کرد، نه محدودیت موشکی اعمال شد و نه حزبالله خلعسلاح؛ ایران و متحدانش پیروز میدان هستند و اسرائیل شکست خورده است.
لوگاتارنو پولسکی؛ گزارشگر فرانس ۲۴ در سرزمینهای اشغالی هم گزارش داد ایران در حال اعمال حاکمیت بر آبهایی است که قبل از جنگ آبهای بینالمللی محسوب میشدند و حالا چشمانداز خود را درباره لبنان هم به آمریکا تحمیل کرده است؛ لبنانی که البته همین امروز هم هدف حملات رژیم صهیونیستی بود و دشمن تا جمعه که زمان رسمی امضای تفاهمنامه اعلام شده، فرصت دارد پایبندی خود را به توافق با اجرای بند اول و شروع عقبنشینی از جنوب لبنان اثبات کند؛ موضوعی که تا حالا نشانههای خلاف آن ظاهر شده است.
یدیعوت آحارونوت نوشته نتانیاهو به ترامپ اطلاع داده که خود را ملزم به رعایت بند مربوط به لبنان در توافق با ایران نمیداند و مناطقی از لبنان که اشغال کرده را تخلیه نخواهد کرد.
معضل عقبنشینی از جنوب لبنان؛ تنها مشکل صهیونیستها با مفاد این تفاهم نیست.
روزنامه اسرائیل هیوم نوشته ایران در ازای باز نگه داشتن تنگه هرمز، امتیازات اقتصادی قابل توجهی به دست میآورد بدون این که هیچ کدام از داراییهای استراتژیک خود را از دست بدهد.
در کنار اصرار ایران به ثبت حمایتش از گروههای مقاومت در این توافق، برنامه موشکی و حق غنیسازی اورانیوم هم قرار نیست بخشی از امتیازاتی باشد که تهران واگذار میکند.
البته واضح است که اینها هیچکدام به معنی تمام شدن کار نیست.
مارک دُوو ویتس؛ مدیر ضد ایرانی افتیدی؛ روراستتر از خیلی از آمریکاییها دقایقی بعد از انتشار خبر نهایی شدن متن تفاهمنامه، نوشت بازارهای انرژی را آرام، ذخایر را پر، ارتش آمریکا را دوباره مسلح و تحریمها را هم بیوقفه اجرا کنید، بعد سریع مذاکره را تمام و محکمتر از قبل حمله کنید؛ این یعنی برای خیلی از آمریکاییها، توافق یک وقت استراحت بین دو نیمه است تا بازی باخته را تبدیل به برد کنند؛ چون این جنگ همان طور که دشمنی ایران با آمریکا را به خاطر جنایتهای بیسابقه ترامپ بیشتر کرد، دشمنی آمریکا با ایران را هم بیشتر کرد؛ به خاطر آبرویی که مقاومت مردم ایران از آمریکا برد؛ پس دشمنی ادامه دارد و دشمنها مشغول کار هستند و دشمنی اصلی آنها هم با همین مردم مبعوث شده است که همچنان خیابانها و میدانها را در تسخیر خودشان دارند و به خاطر پایمردی، شجاعت و غیرت آنها بود که بزرگترین ابرقدرت جنایتکار دنیا در برابر ایران دستش را بالا برد؛ همانهایی که به تعبیر رهبر حکیم انقلاب؛ آقا سیدمجتبی حسینی خامنهای، مسلماً فریادهایشان در میدان در نتیجه مذاکرات مؤثر است. یعنی مردم هم عامل اصلی شکست دشمن در نبرد نظامی بودند، هم عامل شکست همان دشمن در نبرد سیاسی و این یعنی خیلی حیاتی است که عواملی که در نیمه اول، پیروزی شش- هیچ ما را تضمین کرد، برای نیمه دوم خدای ناکرده تضعیف نشود.
هم انسجام ملی، هم توان پاسخ نیروهای مسلح، هم اهرم تنگه هرمز و هم اورانیومهای غنی شده و نیرویی که البته از همه چیز مهمتر است؛ مردم، مردم و باز هم مردم.