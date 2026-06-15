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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با حضور در برنامه تهران ۲۰ از کشف ۱۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرک صنعتی شمسآباد خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با حضور در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به کشف ۱۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرک صنعتی شمسآباد گفت: صبح امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، همکاران منطقه برق کهریزک پس از دریافت گزارش از پلیس امنیت اقتصادی و مراجعه به محل، موفق به شناسایی و جمعآوری ۱۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از یک مشترک صنعتی واقع در شهرک صنعتی شمسآباد شدند که با وجود اشتراک برق ولتاژ اولیه، اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز میکرد.
وی افزود: با کشف این ۱۶۹ دستگاه، از هدررفت ۵۴۰ کیلووات برق (معادل مصرف ماهیانه ۲ هزار خانوار در فصل گرم سال) جلوگیری به عمل آمد.