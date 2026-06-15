روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: حسینیه خیابان به یاد رهبر شهید انقلاب از امشب تا پنج شنبه ۴ تیر در میدان ساحل برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراسم عزای شهادت امام حسین (ع) با حضور قشر‌های مختلف مردم و مسئولان در میدان ساحل کیش برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، حجت الاسلام حبیب عباسی و حجت الاسلام سیدمحمد حسینی در این حسینیه برای عزاداران سخنرانی می‌کنند.

اکبر شیخی، سعید یزدانی و علیرضا مرادی نیز در غم شهادت اباعبدالله الحسین علیه السلام مداحی می‌کنند.

حسینیه خیابان از امشب دوشنبه ۲۵ خرداد تا پنجشنبه ۴ تیر از ساعت ۲۱:۱۵ در میدان ساحل کیش برپاست.