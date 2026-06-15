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بازتاب توافق ایران در فضای مجازی

جهان در برابر منطق ایستادگی ملت ایران سر فرود آورد، مردم در فضای مجازی نوشتند دیشب موازنه قدرت در منطقه تغییر کرد تا ثابت شود با پیوند پولادین میدان و دیپلماسی می‌شود سخت‌ترین بن بست‌ها را به گشایش تبدیل کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۲۱:۴۲
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برچسب ها: فضای‌مجازی ، مذاکرات ایران و آمریکا ، توافق صلح
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