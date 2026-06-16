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بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶

از هیجان سکو‌ها تا رقابت نفس گیر در زمین، این مجموعه تصویری گزیده‌ای از لحظات برجسته جام جهانی فوتبال را روایت می‌کند.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ - ۰۸:۲۷
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برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، آمریکا ، فوتبال
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