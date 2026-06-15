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اجتماع پر شور مردم غیور پاکدشت در حمایت از نظام جمهوری اسلامی

بعد از ۱۰۶ شب اجتماعات مردمی همچنان پر شور برگزار می‌شود، حسینی بای خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این بار به شهر پاکدشت رفته و این حماسه را به تصویر کشانده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۲۱:۵۴
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برچسب ها: پاکدشت ، تجمع مردمی ، حضور حماسی مردم
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