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نغمه مستشار نظامی، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نغمه مستشار نظامی، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه شعری سروده است.
پس از تو تا به ابد چشم شعر بارانی ست
که ماجرای غمت آن چنان که می دانی ست
چه نیکبخت کسانی که با تو هم سفرند
پس از تو مرغ غزل در سکوت زندانی ست
پس از تو از قلمم جز دریغ و درد نماند
دریغ و درد که شرح فراق طولانی ست
چه قدر جای تو خالی ست، خوش به حال بهشت
بدا به حال جهانی که رو به ویرانی ست
تو را چنان که تویی کی توان به واژه سرود
که واژه واژهی دفتر پس از تو طوفانی ست
شهید زنده تو بودی که زنده تر شده ای
شهادت اول این ماجرای طولانی ست