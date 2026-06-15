تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، حاصل ماه‌ها گفت‌و‌گو و پیگیری‌های مستمر است

تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، حاصل ماه‌ها گفت‌و‌گو و پیگیری‌های مستمر است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از گفت‌و‌گو‌های فشرده، قریب به اتفاق اعضای شعام با متن تفاهم‌نامه همراهی کردند تا عزم واقعی آمریکا برای احترام به حقوق ملت ایران در عمل آزموده شود. آقای پزشکیان افزود : هدایت‌های رهبر عالیقدر بیشترین نقش را در گنجاندن بند‌های صیانت از منافع ملی ایران داشته که قدردان ایشان هستیم.

رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد :تفاهم‌نامه تدوین شده، حاصل ماه‌ها گفت‌و‌گو و پیگیری‌های مستمر در این زمینه است و اگر همه مفاد آن به‌درستی عملیاتی شود، می‌تواند سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی شود.آقای پزشکیان افزود : لازم می‌دانم از برادرانم آقایان دکتر قالیباف، عراقچی، اعضای شعام و همه کسانی که در این راه نقش داشتند تشکر کنم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است، تاکید کرد :جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه گزینه‌ها آماده کرده است و تمرکز دولت با یا بدون توافق ، خدمت صادقانه به مردم است. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد : ملت ایران از امام شهیدش آموخته که زیر بار ذلت نرود.



