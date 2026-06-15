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پیگیری‌های میدانی دولت برای جبران خسارات جنگ

تعیین محل اعتبار جبران خسارت وارد شده به اثاثیه منزل مردم در جنگ در نشست ستاد ملی بازسازی مشخص شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۲۲:۰۲
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برچسب ها: جنگ ایران و رژیم صهیونیستی ، خسارت حملات ، حمله موشکی
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