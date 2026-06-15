به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی حجم تولید فاضلاب شهری در استان را روزانه حدود ۶۱۳ هزار و ۸۰۰ مترمکعب اعلام و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این میزان نیازمند ارتقای فرآیندهای جمع‌آوری و تصفیه است از این‌رو افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۳۱ هزار مترمکعب از فاضلاب شهری استان بدون تصفیه وارد محیط می‌شود و در مقابل، حدود ۱۸۲ هزار و ۸۰۰ مترمکعب از فاضلاب تولیدی در تصفیه‌خانه‌ها پالایش می‌شود که با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، این میزان افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان کرد: شناسایی ۳۱۱ نقطه تخلیه مستقیم فاضلاب، امکان برنامه‌ریزی هدفمند برای کنترل این منابع آلاینده را فراهم کرده است.

توسعه زیرساخت‌های فاضلاب؛ اولویت محیط زیست خوزستان برای صیانت از منابع آبی

وی از اجرای برنامه‌های گسترده برای بهبود مدیریت فاضلاب در استان خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها با هدف کاهش فشار بر منابع آبی در دستور کار قرار دارد.

اشرفی با تشریح وضعیت مدیریت فاضلاب در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ شهر خوزستان به تصفیه‌خانه فاضلاب مجهز هستند که از این تعداد ۹ واحد در مدار بهره‌برداری فعال قرار دارد و ۲ واحد نیز با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در مسیر بازگشت به چرخه فعالیت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: همچنین ۹ تصفیه‌خانه دیگر در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند نقش موثری در بهبود مدیریت فاضلاب استان ایفا کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان توضیح داد: در حوزه استفاده از آب‌های نامتعارف نیز ۲۷ واحد صنعتی دارای برنامه‌های مرتبط هستند که این موضوع نقش مهمی در کاهش برداشت از منابع آب شیرین دارد.

وی در ادامه به وضعیت فاضلاب‌های صنعتی و بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۹۳ تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی و ۶۳ تصفیه‌خانه بیمارستانی در استان فعال است و پایش مستمر عملکرد آن‌ها با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی به‌صورت منظم انجام می‌شود.

اشرفی خاطرنشان کرد: ۱۱ تصفیه‌خانه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۱۸ تصفیه‌خانه در کشتارگاه‌های دام و طیور مستقر است که از این تعداد ۱۶ واحد فعال بوده و راه‌اندازی ۲ واحد غیرفعال نیز در دست پیگیری است.

صدور ۳۰۴ اخطاریه زیست‌محیطی در حوزه فاضلاب خوزستان

وی با اشاره به اقدامات نظارتی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: طی سال گذشته صدور ۳۰۴ اخطاریه، انجام ۶۸ اقدام قضایی، تهیه ۳۳ گزارش نظارتی و مدیریتی در حوزه فاضلاب، برگزاری ۲ جلسه تخصصی کمیته فنی مدیریت فاضلاب و انجام بیش از ۱۱۰ بازدید میدانی از تاسیسات فاضلاب، بیانگر عزم جدی برای کنترل آلودگی‌ها و بهبود شرایط زیست‌محیطی استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر ضرورت نگاه فرابخشی به مدیریت فاضلاب خاطرنشان کرد: حل این چالش نیازمند هم‌افزایی و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و نظارتی است که خوشبختانه این روند در سال‌های اخیر تقویت شده است.

وی مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت فاضلاب در استان را تامین اعتبارات پایدار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، ارتقای بهره‌وری تصفیه‌خانه‌ها از طریق به‌روزرسانی تجهیزات، استفاده مجدد از پساب در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، تقویت نظارت بر واحدهای آلاینده، جلب مشارکت بخش خصوصی و افزایش آگاهی عمومی عنوان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات زیرساختی، تامین منابع مالی و تقویت همکاری بین‌بخشی، روند بهبود مدیریت فاضلاب در خوزستان شتاب گرفته و زمینه صیانت هرچه بیشتر از منابع آبی و ارتقای سلامت عمومی فراهم شود.

وی با اشاره به توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب در استان گفت: هم‌اکنون ۱۹ شهر خوزستان از جمله اهواز، آبادان، دزفول، خرمشهر، بندر امام، بندر ماهشهر، اندیمشک، ایذه، بهبهان، شوشتر، شوش، سوسنگرد، هویزه، بستان، رفیع، رامهرمز، شادگان، مسجدسلیمان و هفتکل دارای شبکه جمع‌آوری فاضلاب هستند و تکمیل پوشش این شبکه‌ها در سایر مناطق نیز در دستور کار قرار دارد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۲۴ نقطه سرریز فاضلاب به کارون در محدوده شهر اهواز وجود دارد که طبق مصوبات شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون، قرار بود ۱۰ تا ۱۲ نقطه از این موارد تا شهریور سال گذشته حذف شود.

پس از اهواز، شهرهای شوشتر، دزفول، اندیمشک و شوش در بالادست نیز در آلودگی رودخانه‌ها تاثیرگذار هستند.