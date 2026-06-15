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سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به همزمانی ماه محرم با شرایط حساس منطقه و پیام مقاومت ملت ایران، گفت: برنامههای دهه نخست محرم امسال با محوریت تبیین فرهنگ عاشورا، برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در گفتوگوی ویژه خبری سیمای مرکز قزوین با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، نهضت عاشورای حسینی را حماسهای ماندگار در تاریخ بشریت دانست و اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) الگویی برای تمامی آزادگان، مجاهدان و مبارزان راه حق در طول تاریخ است و پیامهای آن همچنان برای جوامع امروز الهامبخش و راهگشاست.
حجتالاسلام حقانی با اشاره به همزمانی محرم امسال با شرایط ویژه کشور و تحولات اخیر منطقه افزود: این تقارن میتواند زمینهای برای گسترش هرچه بیشتر فرهنگ عاشورا و انتقال مفاهیم والای مقاومت، ایثار و ظلمستیزی به جامعه باشد.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه حرکت عاشورا همواره یادآور درسهای بزرگ برای فرد، جامعه و جهان اسلام است، تصریح کرد: مهمترین پیام نهضت حسینی حرکت در مسیر حق، عدالت و زمینهسازی برای ظهور منجی عالم بشریت است و به همین دلیل فرهنگ عاشورا همواره الهامبخش ملتهای آزاده در مقابله با ظلم و استکبار بوده است.
وی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری آیینهای محرم گفت: مردم اصلیترین برگزارکنندگان مراسم عزاداری هستند و مجموعههای فرهنگی و دینی وظیفه تسهیلگری، حمایت و هدایت این جریان مردمی را برعهده دارند.
حجتالاسلام حقانی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای دهه نخست محرم اظهار کرد: نشستهای متعدد با هیئتهای مذهبی، مداحان، شاعران آیینی و فعالان فرهنگی برگزار شده تا ضمن حفظ اصالت آیینهای عزاداری، زمینه انتقال دقیقتر مفاهیم عاشورایی به نسلهای مختلف فراهم شود.
وی حفظ آیینهای سنتی عزاداری در قزوین را از اولویتهای مهم دانست و افزود: مراسمی همچون چهارپایهخوانی و دیگر آیینهای ریشهدار مذهبی بخشی از هویت فرهنگی و دینی استان محسوب میشوند و تلاش شده است با همکاری هیئتهای مذهبی و شورای هیئات، این سنتهای ارزشمند با قوت بیشتری برگزار شود.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین درباره شعار محرم امسال نیز گفت: شعار «ما در خیمه حسینیم؛ خونفدای ایران» پس از نظرسنجی در سطح کشور انتخاب شده و بیانگر پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با روحیه ایثار، مقاومت و دفاع از ارزشهای اسلامی و ملی است.
وی با اشاره به اهمیت تبیین مفهوم مقاومت در برنامههای محرم خاطرنشان کرد: آموزههای عاشورا به ملتها میآموزد که در برابر ظلم و زورگویی ایستادگی کنند و این پیام امروز بیش از هر زمان دیگری برای جوامع اسلامی و ملت ایران اهمیت دارد.
حجتالاسلام حقانی همچنین بر ضرورت مقابله با تحریف و خرافهگرایی در عزاداریها تأکید کرد و گفت: حفظ اصالت پیام عاشورا و انتقال صحیح مفاهیم شهادت، ولایتپذیری، ایثار، مقاومت و امید از مهمترین وظایف فعالان فرهنگی، شاعران آیینی، مداحان و مبلغین دینی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع امید اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: نهضت عاشورا سرشار از پیام امید، پایداری و اعتماد به وعدههای الهی است و مراسم عزاداری امام حسین (ع) علاوه بر جنبههای عاطفی و معنوی، زمینهساز تقویت روحیه امید، همبستگی و انسجام اجتماعی در جامعه است.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین همچنین از اجرای برنامههای ویژه برای کودکان و نوجوانان در ایام محرم خبر داد و گفت: با برگزاری دورههای آموزشی ویژه مربیان و فعالان فرهنگی، تلاش شده است محتوای مناسب برای گروههای سنی مختلف تولید و ارائه شود تا نسل جدید نیز با معارف عاشورا آشنایی عمیقتری پیدا کند.
وی در پایان با قدردانی از هیئتهای مذهبی، خادمان و برگزارکنندگان مراسم عزاداری، ابراز امیدواری کرد که محرم امسال با شکوه هرچه بیشتر برگزار شده و زمینه تعمیق فرهنگ عاشورا، تقویت وحدت ملی و ترویج ارزشهای اسلامی در جامعه را فراهم سازد.