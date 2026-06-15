افتتاح کارگاه تولیدی خوراک دام عشایر اسفندقه در جنوب کرمان
کارگاه تولیدی خوراک دام عشایر اسفندقه با هدف حمایت از جامعه عشایری و تأمین پایدار نهادههای دامی با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال در شهرستان جیرفت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
همزمان با پنجمین روز از هفته جهاد کشاورزی، کارگاه تولیدی خوراک دام عشایر اسفندقه با هدف حمایت از جامعه عشایری و تأمین پایدار نهادههای دامی با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال در شهرستان جیرفت به بهرهبرداری رسید.
فرود سالاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در آیین افتتاح این طرح اظهار کرد: اجرای این پروژه در راستای تقویت زنجیره تأمین خوراک دام، حمایت از تولیدکنندگان عشایری و ارتقای پایداری تولیدات دامی در منطقه انجام شده است.
وی افزود: کارگاه تولیدی خوراک دام عشایر اسفندقه با هدف ساماندهی توزیع نهادهها و کاهش هزینههای تولید راهاندازی شده و نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی جامعه عشایری خواهد داشت.
سالاری تصریح کرد: در قالب این طرح ۱۷۶۰ خانوار عشایری به عنوان بهرهبرداران نهادههای دامی تحت پوشش قرار گرفتهاند و مجموع دامهای تحت مدیریت این جامعه عشایری ۳۱۰ هزار رأس است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: تاکنون ۳۱۶۰ تن نهاده دامی و ۵۷۱ تن کنسانتره در سطح منطقه توزیع شده و این طرح با مشارکت ۲۶۰۰ خانوار سهامدار فعال در حال اجراست.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای چنین طرحهایی نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری، پایداری تولید و حمایت عملی از جامعه عشایری جنوب کرمان دارد.