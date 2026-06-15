پخش زنده
امروز: -
با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، شرکت برق منطقهای کهریزک و دستگاه قضایی، یک مزرعه استخراج غیرمجاز رمز ارز که از برق صنعتی برای فعالیت خود استفاده میکرد، در شهرک صنعتی شمسآباد، شناسایی و جمعآوری شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستمیراد، رئیس حوزه قضایی فشافویه شهرستان ری، از کشف و جمعآوری ۱۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در شهرک صنعتی شمسآباد خبر داد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و افزایش مصرف برق در فصل گرم سال روبرو است، پس از دریافت گزارش پلیس امنیت اقتصادی و با همکاری کارشناسان منطقه برق کهریزک، بازرسی از یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی شمسآباد انجام شد که در این بازرسی، ۱۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز کشف و ضبط شد.
رئیس حوزه قضایی فشافویه گفت: این واحد صنعتی با وجود برخورداری از اشتراک برق صنعتی و ولتاژ اولیه که با هدف حمایت از تولید در اختیار آن قرار گرفته بود، از این ظرفیت برای استخراج غیرمجاز رمز ارز استفاده میکرد.
رستمیراد با اشاره به میزان مصرف برق این تجهیزات گفت: با جمعآوری این دستگاهها از هدررفت حدود ۵۴۰ کیلووات برق جلوگیری شد؛ رقمی که بر اساس برآوردها معادل مصرف برق هر ماه حدود ۱۳۸۰ تا ۲ هزار خانوار در فصل گرم سال است.
وی تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از برق یارانهای و صنعتی برای استخراج رمز ارز، علاوه بر وارد کردن فشار به شبکه توزیع برق، موجب تضییع حقوق عمومی و تولیدکنندگان میشود و در اینباره برای بهرهبرداران این مزرعه رمز ارز، پرونده قضایی تشکیل شده و روند رسیدگی قانونی در حال انجام است.
برق تولید، پای رمز ارز سوخت
قدیر جاویدی، معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: در برخی از دورهها میزان مصرف برق با تولید برق کشور همخوانی ندارد و فراتر میرود و ما شاهد ناترازی هستیم و با هماهنگی صنایع و شرکتها به گونهای برای جلوگیری از خاموشی سراسری شبکه برق، برق صنایع را مدیریت کنیم.
وی اظهار داشت: در برخی از مواقع، علت اصلی این ناترازیها استخراج رمزارزهای غیر مجاز است.