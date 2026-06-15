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معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با خانواده دو تن از شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در راستای تجلیل از مقام شامخ شهدا و تداوم دیدار با خانوادههای معظم ایثارگران، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با همراهی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرکل آموزش و پرورش استان با خانواده دو تن از شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه دیدار و گفتوگو کرد.
مرضیه مهدوی در این دیدارها که عصر دوشنبه ۲۵ خردادماه با هدف ارج نهادن به صبر و استقامت خانوادههای شهدا و پیگیری مسائل آنان صورت گرفت، با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و ایثارگریهای بیبدیل آنان است.
وی ضمن پیگیری مسائل و دغدغههای همسر و فرزندان شهیدان "مهدی جوهری ماهانی" و " عباس اسحاقی"، خدمت به خانوادههای معظم شهدا را وظیفهای همگانی و افتخاری بزرگ برای مسئولان نظام دانست.