به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،آئین ملی گرامیداشت شهدای تولید و نخستین سالگرد بازسازی سایت کارخانه خودروسازی شهرستان بروجرد با حضور مسئولان کشوری و استانی در این کارخانه برگزار شد.

عضو تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در آیین ملی گرامیداشت شهدای تولید گفت:ایجاد پایگاه های عظیم در کشورهای منطقه از ۱۰سال پیش توسط آمریکا برای نابودی ایران بود.

علی آقا محمدی افزود:هدایت های امام شهید و درایت رهبرمعظم انقلاب اسلامی و ملت مبعوث شده مانع زیاده خواهی های دشمنان تا دندان مسلح ایران اسلامی شد.

سعید پورعلی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در آئین ملی گرامیداشت شهدای تولید بیان کرد:شهدای این واحد صنعتی با خون خود در مقابل زیاده خواهی های دشمن آمریکایی صهیونی ایستادند، این شهدا با نثارجان خود دنباله رو راه سرداران و شهدای انقلاب اسلامی ایران هستند .

سید احمد گرامی رئیس ارشد گروه اقتصادی گلستان وفردا موتور در این آئین از تلاشهای همه جانبه این مجموعه برای بازسازی مجدد این سایت خودروسازی خبرداد.

قدرت الله ولدی فرماندار شهرستان بروجرد نیز گفت: خودروسازی شهرستان از همان روز های اول حادثه بدون هیچ تعطیلی به کار خود ادامه داد.

فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی خواستار جبران خسارات وارده به این کارخانه در پی حملات هوایی در جنگ ۱۲ روزه شد.

تقدیر ازخانواده ۲شهید و جانبازان کارخانه خودروسازی پایان بخش مراسم بود.

اکنون یک سال پس از آن حادثه، این واحد صنعتی با تلاش متخصصان داخلی بار دیگر به چرخه تولید بازگشته است.