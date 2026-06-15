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رئیس دادگستری دزفول از حل و فصل ۵۱۴ پرونده در شوراهای حل اختلاف این شهرستان در پویش بخشش به حرمت شهدای جنگ رمضان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود ابراهیمی در بازدید از شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در مساجد و مجتمعهای دزفول، از تلاش جهادی کارکنان در راستای پویش «بخشش به حرمت شهدای جنگ رمضان» قدردانی کرد و با اشاره به موفقیتهای اخیر این نهاد، اظهار داشت: در مدت اخیر ۵۱۴ پروندهی ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف دزفول و شهرهای تابعه، با تلاش همکاران و گذشت شاکیان به سازش ختم شده است.
وی افزود: این پروندهها شامل موضوعات متنوعی از جمله قتل، اختلافات خانوادگی، تصادفات و مسائل مالی بوده که مصالحه آنها، نشاندهنده ترویج موفق فرهنگ صلح و حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی در سطح جامعه است.
ابراهیمی تأکید کرد: با وجود تعطیلی مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف، شعب مستقر در مساجد و مجتمعهای سراسر شهرستان همچنان با تمام توان به خدمترسانی ادامه میدهند و این حضور فعال در متن جامعه، نقش کلیدی در کاهش حجم پروندههای قضایی و تقویت روحیه برادری میان شهروندان ایفا کرده است.