به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ میرحبیبی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک مورد قتل و مجروحیت یک نفر دیگر در یکی از محله‌های حاشیه شهر کرمان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و میدانی گسترده، روند بررسی‌های تخصصی را آغاز کردند و با بهره‌گیری از سرنخ‌های به‌دست‌آمده، هویت عامل اصلی این جنایت را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد متهم در پی اختلافات و درگیری‌های قبلی میان تعدادی از جوانان و با انگیزه انتقام‌جویی، به همراه چند نفر از دوستان خود با یک دستگاه خودرو به محل موردنظر مراجعه کرده و با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری اقدام به تیراندازی به سمت فردی کرده است که تصور می‌کرد از طرف‌های درگیری قبلی بوده است.

سرهنگ میرحبیبی گفت: این متهم به علت اشتباه در شناسایی هدف، فرد دیگری را مورد اصابت قرار داده که بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده و در این میان یک نفر دیگر نیز مجروح شده است. عامل تیراندازی پس از ارتکاب جرم به همراه همدستان خود از محل متواری شده بود.

وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، وی را در کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر کردند.