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سفارت ایران در وین در واکنش به بیانیه چهار کشور اروپایی درباره یادداشت تفاهم پایان جنگ ایران و آمریکا اعلام کرد: بازیگران بیربط برای یافتن نقشی برای خود به تقلا افتادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفارت ایران با انتشار پیامی در ایکس با بیانیه اینکه بیانیه مشترک برخی از کشورهای اروپایی قابل توجه است، اما نه به دلیل محتوای آن، بلکه به دلیل گستاخی که در آن دیده میشود، نوشت:
۱. تحریمهای اروپا علیه ایران ازهمان آغاز نامشروع و غیرقانونی بود. بنابراین، لغو این تحریمها امتیازی برای ایران نیست، بلکه بازگشت آنها به اصول اخلاقی است و لطفی است که آنها فقط به خودشان میکنند.
۲. در مورد امنیت تنگه هرمز، تنها ایران است که تعیین میکند چه زمانی آن را بازگشایی کند و آیا به مشاوره یا کمک خارجی نیاز دارد یا خیر. تا آن زمان، هرگونه اقدام خارجی در تنگه یا در ارتباط با آن، به هر بهانهای، به عنوان یک اقدام تهاجمی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد شد.