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آیین تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ (ع) در آستانه ماه محرم

آیین تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ (ع) همزمان با فرارسیدن ماه محرم و با حضور جمعی از زائران و خادمان این آستان مقدس در شیراز برگزار شد.
عکاس :فریبا فضلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۲۳:۳۸
برچسب ها: محرم ، تعویض پرچم گنبد ، شاه چراغ
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