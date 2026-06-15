وزیر امور خارجه در تماس‌های تلفنی جداگانه با رئیس جمهور و رئیس مجلس لبنان بر مسئولیت آمریکا در قبال حسن اجرای بند‌های تفاهم و ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.

آمریکا در قبال توقف کامل حملات رژیم اسرائیل به لبنان مسئول است

آمریکا در قبال توقف کامل حملات رژیم اسرائیل به لبنان مسئول است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی جداگانه با جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس‌های تلفنی، مقامات لبنانی را در جریان جزییات بند‌های تفاهم نامه اسلام آباد به ویژه مفاد مربوط به لبنان قرار داد.

آقای عراقچی همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به خاتمه جنگ و تجاوز در لبنان، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال حسن اجرای بند‌های تفاهم و ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.

مقامات لبنانی نیز با استقبال از مفاد یادداشت تفاهم اخیر، بر ثبات و امنیت لبنان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر هر تلاش جدی برای برقراری ثبات در منطقه تاکید و از گنجانده شدن موضوع خاتمه جنگ علیه لبنان در متن یادداشت تفاهم قدردانی کردند.