همزمان با فرارسیدن ماه محرم، آیین تعویض پرچم و برافراشته شدن پرچم عزای سیدالشهدا(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) با حضور زائران و مجاوران برگزار شد.

عکاس : رضا رمضانی