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قم سیاه‌پوش محرم؛ آیین تعویض پرچم حرم حضرت معصومه (س)

همزمان با فرارسیدن ماه محرم، آیین تعویض پرچم و برافراشته شدن پرچم عزای سیدالشهدا(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) با حضور زائران و مجاوران برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۲۳:۳۷
برچسب ها: محرم ، تعویض پرچم حرم ، حضرت معصومه(س)
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