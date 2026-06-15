مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مامور پلیس ، ستواندوم عرفان شکوری در جریان دستگیری قاچاقچی کالا و ارز در تالش به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد : ستواندوم عرفان شکوری از کارکنان انتظامی شهرستان تالش در حین انجام مأموریت و در جریان دستگیری متهم به قاچاق کالا که دارای چندین فقره سابقه شرارت نیز بود و با سلاح سرد با مامورین پلیس درگیر شده بود دچار جراحت شد و پس از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: متهم دستگیر شده است، اخبار و اطلاعات تکمیلی در این خصوص و جزییات مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام متعاقباً اعلام خواهد شد.