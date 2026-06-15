نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از تفاهم میان ایران و آمریکا عصبی شده است، در سخنانی ادعا کرد: نظامیان این رژیم از لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه این رژیم بر مناطق کلیدی جنوب لبنان سیطره یافته است، تاکید کرد که تل آویو برنامه‌ای برای عقب نشینی از مناطقی که به دست آورده است، ندارد. این رجز خوانی‌ها در حالیست که در تفاهمنامه میان ایران و آمریکا آتش بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تصریح شده است.

نتانیاهو در ادامه به تشریح دستاورد‌های واهی رژیم تروریستی اسرائیل پرداخت و درحالی به ترور شخصیت‌های ایرانی، فلسطینی و لبنانی تفاخر کرد که کارشناسان و ناظران بین المللی اذعان دارند که سیاست خصمانه و خبیثانه ترور نیز نتوانست خدشه‌ای به قدرت جبهه مقاومت به ویژه جمهوری اسلامی ایران وارد سازد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که خود برخلاف قوانین بین‌المللی از سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای برخوردار است، مدعی شد که این رژیم در جریان تجاوز به ایران توانست خطر هسته‌ای را از تل‌آویو دور سازد. این ادعا در حالیست که صهیونیست‌ها برنامه صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را دستاویزی برای تجاوز خود به حاکمیت ملی ایران قرار دادند و در نهایت بنا به اذعان ناظران بین‌المللی متحمل شکست سنگینی شدند.

نتانیاهو در ادامه با صحه گذاشتن بر روی گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر وجود اختلافات میان او و ترامپ گفت: من مدت زیادی است که ترامپ را می‌شناسم و شاید گاهی با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشیم.

او در ادامه بدون اشاره به فزایش موج نفرت عمومی از خود در سرزمین‌های اشغالی، گفت: قصد دارم در انتخابات آتی شرکت کنم و تلاش خواهم کرد در آن پیروز شوم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص تفاهم میان آمریکا و ایران نیز با تکرار تهدیدات واهی علیه جمهوری اسلامی، مدعی شد که هرگونه توافق با ایران باید همراه با تهدید نظامی باشد، به همین دلیل توافق کنونی با توافق پیشین متفاوت است. این تهدید در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۴۰ روزه ضربات مرگباری از جمهوری اسلامی دریافت کرد.

پیشتر کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه خبر داد: گفتگوی پرتنشی بین نتانیاهو و (جی دی ونس) معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد حضور اسرائیل در لبنان صورت گرفت.

بر اساس اعلام این رسانه صهیونیست، یک مقام این رژیم ادعا کرد: ما از لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد، اما از این پس، هر عملیات نظامی قابل بررسی خواهد بود.

این رسانه تأکید کرد: ما برای دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران قربانی شدیم.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: معاون رئیس جمهور آمریکا از نتانیاهو خواست تا حضور اسرائیل در لبنان را کاهش دهد. بین تل‌آویو و واشنگتن توافقی وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل به طور کامل از لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد!