مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌ غربی گفت: در سال جاری ۳۵ روستا بازار جدید در استان راه‌اندازی می‌شود که ۵۰ درصد آن‌ها تا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی با تشریح برنامه‌های بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹ روستابازار در استان فعال است و با بهره‌برداری از ۳۵ روستابازار جدید، تعداد این مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این روستابازار با هدف تأمین و عرضه مستقیم کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوارهای روستایی، کاهش هزینه‌های دسترسی به کالا، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی شرکت تعاونی روستایی شهید اکبری صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اجرای سه طرح عمرانی و خدماتی در شهرهای ارومیه و نقده همزمان با هفته جهاد کشاورزی افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است که با بهره‌برداری از آن‌ها برای ۴ نفر اشتغال مستقیم و ۸ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می‌شود و چهار هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین در قالب اجرای ۲۶ طرح شاخص در حوزه اقتصاد مقاومتی، بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که زمینه اشتغال ۵۲ نفر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری پنج میلیارد تومانی در حوزه زیرساخت‌های خدماتی شبکه تعاون روستایی استان گفت: اجرای طرح «از سفره تا مزرعه» از اولویت‌های اصلی تعاون روستایی استان به شمار می‌رود که با هدف کوتاه‌سازی زنجیره توزیع و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با جدیت دنبال می‌شود.

حسامی، تأمین سه هزار تن کالای اساسی توسط شبکه تعاون روستایی در شرایط جنگی را نیز از دیگر اقدامات شاخص این نهاد عنوان کرد و افزود: در حوزه خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز ۴۲ مرکز برای خرید گندم و ۶ مرکز برای خرید دانه‌های روغنی و کلزا در سطح استان فعال شده‌اند تا روند خرید از کشاورزان به شکل مطلوب انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش روستابازارها، بستر مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و تقویت اقتصاد روستاها در استان فراهم شود.