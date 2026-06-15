به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش شبکه فاکس نیوز پایگاه نیروی هوایی «ادواردز» در ایالت کالیفرنیا از وقوع یک سانحه هوایی برای یکی از بمب‌افکن‌های راهبردی این پایگاه خبر داد.

این بمب‌افکن از نوع «بوئینگ بی-۵۲ استراتوفورترس» (B-۵۲ Stratofortress) بوده که دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه، دچار سانحه شده و سقوط کرد.

تیم‌های امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند و عملیات مهار وضعیت همچنان ادامه دارد. هنوز گزارشی از تلفات جانی یا مجروحان احتمالی منتشر نشده است.

پایگاه هوایی ادواردز در فاصله حدود ۱۶۰ کیلومتری شمال لس‌آنجلس قرار دارد و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های آزمایشی نیروی هوایی آمریکا محسوب می‌شود.

بمب‌افکن بی-۵۲ یکی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین بمب‌افکن‌های راهبردی نیروی هوایی آمریکا است که از دهه ۱۹۵۰ در حال خدمت می‌باشد. علت حادثه هنوز مشخص نیست.