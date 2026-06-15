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معاون امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با هشدار نسبت به افزایش چشمگیر ساختوسازهای غیرمجاز در سال جاری اعلام کرد: تنها در سه ماهه نخست امسال، ۱۶۱۸ مورد تغییر کاربری در استان گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا خرسندی در حاشیه طرح شبکه آبیاری تحت فشار جلدیان و سروکانی پیرانشهر در خصوص اقدامات مقابلهای یگان امور اراضی در سه ماهه اخیر گفت: در این مدت ۸۰۹ فقره اخطاریه صادر شده و ۱۰۰ مورد برخورد بدون رأی دادگاه (تبصره ۲) و ۱۱ مورد قلعوقمع با حکم قضایی (ماده ۳) اجرا شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در طول سال گذشته، در مجموع ۷۱۱ مورد برخورد تبصره ۲ و ۱۲۷ مورد حکم ماده ۳ در سطح استان به اجرا درآمده بود.
معاون امور اراضی جهاد کشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای حوزه رفع تداخلات اشاره کرد و افزود: تاکنون ۲۶۶۲ پلاک به مساحت بیش از ۳ میلیون هکتار تعیین تکلیف شده که از این میان، ۲۷۱ هزار و ۲۲۷ هکتار که پیشتر در زمره منابع ملی تلقی میشد، با رفع اختلاف به مالکیت کشاورزان بازگشته است.
وی یادآور شد: در شهرستان پیرانشهر نیز از ۱۵۸ پلاکِ مورد بررسی، تمامی موارد بهجز یک پلاک تعیین تکلیف نهایی شدهاند.
خرسندی با اشاره به عملکرد صدور مجوزها افزود: طی سال گذشته ۳۸۳ فقره مجوز در کمیسیون مربوطه صادر شده که ۱۷۸ فقره آن عوارضدار و ۲۰۵ فقره نیز با محوریت فعالیتهای کشاورزی از پرداخت عوارض معاف بودهاند.