به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی تشریح کرد: شب گذشته بر سر جای پارک خودرو در یکی از میادین اصلی شهر، درگیری بین دو نفر شدت گرفت و متهم ۲۲ ساله با سلاح سرد، مرد ۴۰ ساله را مجروح کرد.

وی افزود: مصدوم با تلاش کادر درمان در بیمارستان جان باخت.

فرمانده انتظامی شاهرود افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی، مخفیگاه متهم را در یکی از روستا‌های شهرستان شناسایی کردند و متهم که قصد فرار داشت، به اخطار‌های پلیس توجه نکرد و با شلیک مأموران زمین‌گیر و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شاهرود گفت: قاتل۲۲ ساله ی مرد ۴۰ ساله، ۱۲ ساعت پس از قتل با شلیک پلیس دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شاهرود گفت: متهم در بازجویی‌ها به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات و مشاجره قبلی با مقتول عنوان کرد.

به گفته فرمانده انتظامی شاهرود، قاتل پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.