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عامل قتل خیابانی که پس از درگیری بر سر جای پارک خودرو در شاهرود متواری شده بود، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی تشریح کرد: شب گذشته بر سر جای پارک خودرو در یکی از میادین اصلی شهر، درگیری بین دو نفر شدت گرفت و متهم ۲۲ ساله با سلاح سرد، مرد ۴۰ ساله را مجروح کرد.
وی افزود: مصدوم با تلاش کادر درمان در بیمارستان جان باخت.
فرمانده انتظامی شاهرود افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی، مخفیگاه متهم را در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی کردند و متهم که قصد فرار داشت، به اخطارهای پلیس توجه نکرد و با شلیک مأموران زمینگیر و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شاهرود گفت: قاتل۲۲ ساله ی مرد ۴۰ ساله، ۱۲ ساعت پس از قتل با شلیک پلیس دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شاهرود گفت: متهم در بازجوییها به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات و مشاجره قبلی با مقتول عنوان کرد.
به گفته فرمانده انتظامی شاهرود، قاتل پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.