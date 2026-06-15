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گروههای مقاومت فلسطین توافق پایان جنگ را نتیجه مقاومتی دانست که با شجاعت مردم ایران، نیروهای مسلح، دولت استوار و رهبری خردمندانه آن محقق شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اعلام توافق پایان جنگ بین ایران و آمریکا با واکنش گروههای مقاومت فلسطین روبهرو شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیهای، از دستیابی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم استقبال کرد و آن را نتیجه مقاومت ایران در برابر فشارها دانست.
حماس ضمن تبریک این دستاورد به ملت و رهبری ایران، تأکید کرد که ایستادگی تهران در برابر فشارهای خارجی، عامل مهمی در ناکام گذاشتن دیکتههای سیاسی در منطقه بوده است.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیهای اعلام کرد: ما این دستاورد بزرگ ایران را که با تحمیل آتشبس و مهار تجاوز به دست آمد، به ملت، دولت و رهبری ایران تبریک میگوییم.
در این بیانیه آمده: پیروزی ایران با شجاعت مردم ایران، نیروهای مسلح، دولت استوار و رهبری خردمندانه آن محقق شد. پیروزی ایران، دشمنان را مجبور به پاسخگویی به آرمانهای مردم ایران برای نیل به حقوقشان کرد و آینده جدیدی برای مردم امت ما بنیانگذاری میکند.
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نیز در بیانیهای، دستاوردهای ایران را مایه افتخار ملت و مقاومت فلسطین و الگویی برای مقابله با طرحهای سلطهجویانه و سیاستهای تحمیلی دشمنان دانست.
این جنبش فلسطینی ابراز امیدواری کرد که مرحله کنونی، به توقف نسلکشی در غزه و تقویت تلاشهای حمایت از مردم فلسطین و مقاومت آن کمک کند.