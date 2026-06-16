آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها امشب هم با حضور در سنگر خیابان عزاداری برای امام حسین علیه السلام را به اتحاد پیوند زدند.

پیوند اتحاد و انسجام با عزای سالار شهیدان در آبادان و خرمشهردر قرارگاه خیابان

پیوند اتحاد و انسجام با عزای سالار شهیدان در آبادان و خرمشهردر قرارگاه خیابان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها امشب هم با حضور در سنگر خیابان عزای امام حسین علیه السلام را به ایستادگی و مقاومت پیوند زدند.

آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها در حالی که از امشب رخت عزای سالار شهیدان را بر تن داشتند در قرار‌های شبانه حاضر شدند و فریاد اتحاد و انسجام و یکپارچگی سر دادند.

مرزنشینان جنوب غرب خوزستان بار دیگر بیرق‌های عزا را در میان جمعیت بالا بردند و تاکید کردند: برای گذر از هر گونه چالشی از جمله صرفه جویی در مصرف انرژی، اتحاد و یکپارچگی را حفظ می کنند.