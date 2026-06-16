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سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی، با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران، اعلام کرد: ایران با همه زخمهایش همچنان ایستاده است و فرزندانش با سینههای ستبر و ارادهای استوار آماده رقابت در عرصههای جهانی هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس ضمن انتشار یک انیمیشن لگویی درباره تیم ملی فوتبال کشورمان، نوشت:
" ان نه می بود که دور از نظرت میخوردمخون دل بود که از دیده به ساغر میشداز خیال تو به هر سو که نظر میکردمپیش چشمم در و دیوار مصور میشد«سعدی»
در کنار هیجان رقابت تیمملی فوتبال ایران در میدان جهانی، یاد عزیزانی را گرامی میداریم که در تجاوز و تهاجم دشمن از میان ما رفتند؛ دختران و پسران معصومی که لبخندهایشان خاموش شد اما نام و چهره نورانیشان در حافظه این سرزمین جاودانه ماند. آنان را فراموش نمیکنیم، زیرا بخشی از استقامت امروز ایران بر شانههای یاد و فداکاری همان عزیزان بنا شده است.
ایران با همه زخمهایش همچنان ایستاده است و فرزندانش با سینههای ستبر و ارادهای استوار آماده رقابت در عرصههای جهانی هستند.
دعای یک ملت بدرقه راه تیم ملی است؛ برای آنان، برای ایران و برای برافراشته بودن این پرچم، یکصدا، نام مقدس «ایران» را بر زبان میآوریم و برای جوانانمان آرزوی پیروزی و عزت داریم."