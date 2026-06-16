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دنیل لوی رئیس پروژه خاورمیانه آمریکا گفت: چهار روز تا تاریخ امضای توافق آمریکا و ایران زمان زیادی برای اسرائیل است تا هر کاری از دستش برمیآید برای برهم زدن توافق انجام دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گفته دنیل لوی رئیس پروژه خاورمیانه آمریکا «اسرائیل فرض کرده بود که اگر بتواند آمریکا را به جنگ با ایران بکشاند، میتواند حکوت این کشور را تخریب کرده، هرج و مرج ایجاد کند، کشورهای دیگر را بیشتر به مدار خود بکشاند و پروژه اسرائیل بزرگ را پیش ببرد. اما اسرائیل به هیچ یک از این اهداف خود نرسید.»
او افزود: «اسرائیلیها همان تفکر جاه طلبانهای را دنبال کردند که به آنها این باور را میداد که میتوانند بر منطقه تسلط داشته باشند و فلسطینیها را ریشهکن کنند.»
لوی ادامه داد: چهار روز تا تاریخ امضای توافق آمریکا و ایران زمان زیادی برای اسرائیل است تا هر کاری از دستش برمیآید برای برهم زدن توافق انجام دهد، در حالی که ۶۰ روز یک فرصت بسیار طولانی است.
او توضیح داد: اگر اسرائیل در تخریب توافق موفق نشود، ممکن است از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهد که در جبهههای دیگر، مانند عدم خروج از لبنان یا آغاز جنگ داخلی در این کشور شکست خود را جبران کند.
لوی گفت: آنها ممکن است به دنبال اقدامات بیشتر در غزه و کرانه باختری و اشغال بیشتر خواهند بود تا وضعیت کنونی را مخربتر کنند. از طرف دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ممکن است از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهد که از مبارزات انتخاباتی آینده او حمایت کند.
لوی گفت: بنابراین اینها فهرستی از گزینههایی هستند که اسرائیل در روزها، هفتهها و ماههای آینده با تکیه بر آنها عمل خواهد کرد.