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درادامه موج تجمعهای مردمی، اهالی ارومیه با حضوری گسترده بار دیگر صحنهای از همبستگی اجتماعی را رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ایستادگی مردم غیور ارومیه در دفاع از انقلاب اسلامی و آرمانهای ملی به شب یکصد و هفتم رسید و شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد بار دیگر، میدان ولایت فقیه ارومیه، صحنه حضور پرشور مردم برای اعلام وفاداری به انقلاب، حمایت از نیروهای مسلح بود.
در این تجمع مردمی، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم کشور و سر دادن شعارهای انقلابی، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، اطاعت از فرامین رهبری و ادامه راه شهدا و حمایت از جبهه مقاومت تأکید کردند.
مردم انقلابی ارومیه پس از جنگ رمضان هرشب زیر پرچم ایران گرد هم آمدهاند و دریافتند که در تلاطمهای سیاسی و اجتماعی، حفظ هویت ملی در گرو حفظ یکپارچگی است.