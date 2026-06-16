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براساس اعلام روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری تیرماه از روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱ تا ۳۱ تیر (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ تیر و مسیرهای برگشت تا تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۵) از روز چهارشنبه ۲۷ خرداد آغاز خواهد شد.
پیش فروش بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت صورت می گیرد.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.