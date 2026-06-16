به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش‌های مجری برنامه درباره تفاهم‌نامه اخیر، پاسخ داد.

متن کامل گفتگو به این شرح است:



مقدمه مجری: با توجه به نهایی شدن تفاهم‌نامه پایان جنگ آمریکا و ایران و امضای آن در روز جمعه می‌خواهیم درباره اصل و حواشی این موضوع صحبت کنیم و موضوع‌هایی که در اصل و حاشیه این مهم مطرح می‌شود، واکاوی کنیم.

سوال: من با سرعت مرور کنم از روز نخست جنگ و آن چیزی که مطرح بود تا رسیدیم به تفاهم‌نامه. جنگی آغاز شد. آمریکا اهداف کلانی را مدنظر قرار داد. قرار بود جمهوری اسلامی ایران سه روزه و در یک بازه زمانی کوتاه طبق گفته او تسلیم بدون قید و شرط بشود. از میانه راه مواضع تغییر پیدا می‌کند. قدرت جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته آشکار می‌شود. آتش بس مطرح می‌شود. گفت‌و‌گو‌ها آغاز می‌شود، آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به آنچه که مطلوبشان بود و اهداف کلان آن‌ها بود، نمی‌رسند و می‌رسیم به تفاهمنامه‌ای که دیروز و دیشب نهایی شد. بپردازیم به واقعیت‌های میدان و خیابان و آنچه که به وقوع پیوست در این ۱۰۷ شب که آیا ما در رسیدن به این تفاهم‌نامه، پیروز میدان و خیابان هستیم؟ پیروز ماجرا هستیم یا نه؟

زاکانی: جنگ ادامه دارد، جنگ خاتمه پیدا نکرد. جنگ ما با آمریکایی‌ها جنگ موجودیتی است و ۴۷ سال است این جنگ هست، ساحت‌های مختلفی هم دارد، یعنی جنبه‌های اطلاعاتی امنیتی دارد، نظامی دارد، اقتصادی دارد، فرهنگی دارد، رسانه‌ای دارد، دیپلماسی دارد، جنگ مختلفی است. اما در بعد نظامی چرا موجودیتی است؟ بخاطر این که آن نظم ساختار یافته بعد از جنگ دوم جهانی را ملت ایران نفی کرده، انقلاب اسلامی زیر پا گذاشته و او نمی‌تواند بپذیرد که یک کشوری بیاید الگو بشود و برای دیگران الهام بخش باشد نگذارد که شیطان بزرگ آن جنبه شیطنتش را اعمال کند؛ لذا یک جنبه موجودیتی است ما به دنبال یک نگاه تمدنی هستیم تمدن نوین اسلامی مقدمه ظهور، یک نگاه تمدنی داریم و مقدمه اش را هم ساختن ایران قوی می‌دانیم و او نمی‌خواهد این ایران قوی شکل بگیرد، لذا کاملا معلوم است ما در متن جنگ هستیم. اما تا الان ۴ تا مواجهه با ما آمریکا داشته، یک مواجهه اش مواجهه‌ای بوده که در طبس آمده انتقام الهی او را زمین گیر کرد، مواجهه دوم آن ۸ سال جنگ تحمیلی است که یک عروسک خیمه شب بازی را جلو انداخت و خودش پشت قرار گرفت و سایر کشور‌ها و نهایتا هم مجبور شد که آن جنایت را در خلیج فارس نسبت به آن هواپیمای ایرباس داشته باشد، ناوچه وینسنس و آن مسائلی که بود، اما ملت عزیز ایران پیروز از میدان به در آمد، مواجهه بعد جنگ تحمیلی دوم ۱۲ روزه‌ای است که در ۲۳ خرداد سال قبل به ما تحمیل کرد.

سوال: الان در ایام سالگرد آن هستیم؟

زاکانی: بله الان هم سالگرد آن است یاد کنیم عزیزان و بزرگانی که به شهادت رسیدند. باز ما پیروز آن میدان شدیم، اما او دست از دسیسه نکشید و کودتای دی را به ما تحمیل کرد، یعنی گام به گام این جنگ ادامه دارد و باز وقتی ناکام شد و شکست خورد در جنگ تحمیلی سوم به ما یک جنگی را تحمیل کرد که مابه ازای آن جنگ هنوز ما در متن جنگ هستیم، لذا اگر کسی می‌خواهد قضاوت کند باید قضاوت از یک مرحله و یک گزاری که از آن گذشتیم و در یک مرحله جدیدی هستیم آن مرحله را باید تفسیر کنند بگوید چه اتفاقی افتاد؟ ما وقتی آن مرحله را می‌خواهیم تفسیر کنیم و دقت کنیم، شروع کننده جنگ آمریکا است، باید ببینیم آمریکا چه می‌خواست؟ آمریکا در این جنگ خیلی صریح تغییر نظام را می‌خواست، تسخیر ایران را می‌خواست، تسلیم ملت را می‌خواست، نهایتا تجزیه ایران و در واقع نبود یک چنین کشور قدرتمندی را طلب می‌کرد و رسما اعلام کرد. غیر از این جنبه راهبردی یک جنبه عملیاتی کلان را هم دنبال می‌کرد که موضوع هسته‌ای ما بود، موشکی ما بود و قدرت منطقه‌ای ما بود، خیلی صریح این‌ها را می‌گفت، آمریکا اصلا برای چه شروع کرد؟ برای یک چنین چیز‌هایی شروع کرد، اما در مقام عمل به هیچ یک از این خواسته‌های خودش تا امروز نرسیده، بله، امام بزرگوار ما را شهید کرد، فرماندهان ما را، ملت ما را، کودکان و خردسالان و عزیزان ما را به شهادت رساند، صدمه زد، برخی از زیرساخت‌های ما را زد، به ابنیه ما آسیب زد، اما در مقام شروع جنگ الان او به عنوان تروریست بین المللی این خسارت‌ها را به ما وارد کرده، در اذهان جهانیان او شکست خورده است، چون به هیچ یک از خواسته های خود نرسید و چون رئیس جمهور فعلی آمریکا یک بیانی دارد و دائما هم دارد حرف می‌زند این یک امکان می‌دهد که آدم بتواند به سرعت قضاوت کند نتانیاهو یک حرف‌هایی زده، ترامپ یک حرف‌هایی را زده، اطرافیان او یک حرف‌هایی را زدند این‌ها قابل قضاوت است لذا آمریکا به هیچ یک از خواسته‌های خودش نه در سطح راهبردی و نه در سطح عملیاتی کلان و نه در سطح حتی عملیاتی خرد نرسیده یعنی آنها می‌خواستند بیایند مواد غنی شده ما را از اصفهان بدزدند ببرند نتوانستند آنها می‌خواستند تنگه را باز کنند نتوانستند لذا در هیچ سطحی او موفق نشده شکست خورده قطعی ماجرا است. ایران بعد از این جنگ یک ایرانی است که طلوع می‌کند و یک افقی را برای خودش ایجاد کرد. اما ما چطور؟ پیروزی‌های ما چیست؟ پیروزی‌های ما گام اولش این است که همین که هستیم پیروزیم، چون او می‌خواست ما نباشیم، خیلی منطقی است، ایستادگی این ملت، هوشمندی رهبر، مقاومت نیرو‌های مسلح، خدمت مسئولان و همه این‌ها دست به دست هم داده، شده موجودیت فعلی که الان هست و این کف پیروزی ما است این کف پیروزی ما است که برای ما مسجل شده، اما این همه پیروزی ما است؟ نه، ما هم وسط جنگ هستیم، گام دوم پیروزی چیست؟ سایه جنگ از سر ایران باید برداشته شود، تحریم‌ها و تهدید‌ها و محدودیت‌ها باید برداشته شود، این‌ها آن ظلمی است که در حق ملت ایران ۴۷ سال است شکل گرفته، این جنگ با این پیروزی باید به یک پیروزی بزرگتری برسد لذا ما الان میانه میدان هستیم مثل دو تا کشتی گیری که راند اول را ما کشتی گرفتیم، بهرحال از نظر امتیاز، امتیاز او فوق العاده است، اما آن ۱۰ امتیاز اصلی را نیاوردیم که دستمان بالا برود یا مثلا حریف را ضربه نکردیم، در راند دوم این وسط هم باید نفس بگیریم، هم برانگیختگی برای ما ایجاد شود هم آنالیز کنیم بخش اول مبارزه مان را با حریف در راند دوم که سه دقیقه دوم وارد می‌شویم اساسا با یک نگاه دیگری وارد بشویم، لذا الان ما کف پیروزی را بدست آوردیم، اما این پیروزی یک مرحله دومی دارد هنوز به آن نرسیدیم باید برویم به سمت آن که رفت، در واقع سایه تهدید از ایران برداشته شود جرات نکند ما را تهدید کند و محدودیت ما برداشته شود، نکته سوم این است که جغرافیای منطقه مبتنی بر خواست مردم و بر محور مقاومت باید تغییر کند، وحدت ساحات باید یک مابه ازایی داشته باشد، هم برای یمن، هم برای لبنان، هم برای فلسطین، هم برای عراق، هم برای ایران و این متفاوت کند چهره منطقه را و دیگران به عنوان یک بازیگر اصلی با این محور ببندند و میدان همکاری را باز کنند. این جنبه، جنبه تخاصمی نیست جنبه همکاری است، اما با یک مولفه‌های جدید که قدرت آن در دست ایران است. نکته چهارم این است که این کمک کند به این که الان آمریکا متزلزل شده در جهان، هیبتش شکسته، حیثیتش رفته، جهان بعد از آمریکا را باید ایران به صورت فعال دنبال کند، مواجهه‌ای که با همین کشور‌های منطقه، همسایگان، کشور‌های خلیج می‌خواهد داشته باشد، با چین، با روسیه، با سایر کشور‌هایی که می‌توانند هم جبهه باشند با یارگیری‌های جدید لذا باید نقشه کار داشته باشیم پس ما به یک چهارم از خواسته هایمان یک حداقلی رسیدیم، اما گام‌های بلندتری هست، اما آمریکا شکست خورده قطعی در تمام این ماجرا است.

سوال: چند تا موضوع مهم را اشاره کردید. یکی اینکه مفاد ۱۴ بندی را به صورت خیلی سریع از آن عبور کردید که حتما درباره هر کدام که خودش یک مولفه قدرت برای جمهوری اسلامی ایران در این ایام تلقی می‌شود، صحبت می‌کنیم و بعد هم بپردازیم به هر کدام از این مواردی که اشاره می‌کنید آیا تفاهم‌نامه پایان جنگ آمریکا و ایران به معنای پایان خصومت و دشمنی آمریکا با ایران و پایان جنگ در همه مقاطع زمانی است که ما قرار است پیش رو داشته باشیم. این نکته‌های مهم را با شما بررسی خواهیم کرد. یک سوال بسیار مهم این که با این تفاهم‌نامه، خصومت، دشمنی، شرارت و جنگ میان ایران و آمریکا تمام می‌شود یا نه؟

زاکانی: امکان ندارد. ما یک بار در الجزایر نشستیم با آمریکایی‌ها یک تفاهمی کردیم و مبتنی بر آن موضوع لانه جاسوسی حل و فصل شد و آنجا هم وعده کرد که دخالت نکند. ۴۵-۴۶ سال است دخالت کرده یا نکرده؟ دائما دارد دخالت می‌کند. این هم منجر نخواهد شد که او دخالت نکند، اما ما باید قابلیت و قدرت پیدا کنیم پیروزی‌های خودمان را به او تحمیل کنیم. همین جور که در این ۴۰ روز دفاع مقدس سوم مان ما پیروزی‌های خودمان را به او تحمیل کردیم او هیچ وقت علاقه نداشت که در یک موضع ضعفی قرار بگیرد. الان هم ترامپ گیر است، این هم بفهمیم، الان ترامپ گیر است و مبتنی بر فشار‌هایی که روی او است و بی اعتباری و بی حیثیتی که پیدا کرده و فکر می‌کرده که ظرف چند روز کار را تمام می‌کند نتوانسته و این‌ها الان دارد تن می‌دهد به یک تفاهم و این تفاهم را هم دارد تفسیر می‌کند چیزی که در جنگ به دست نیاورد را با تفسیر‌های خودش زمینه سازی کند از این تفاهم بدست بیاورد. پس ما الان یک تفاهم ۱۴ بندی داریم که مصوب شده در شورای عالی امنیت ملی ما و قبل از آن در آن مجموع ۶ نفره مصوب شده که متولی کار پیگیری بودند، دو تا تفسیر داریم از این ۱۴ بند.

سوال: پس یک نکته بسیار مهم. این تصمیم شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی و در کل موضوعی بوده که نظام تایید کرده است؟

زاکانی: یک مقدمه‌ای دارد، آنهایی که می‌گویند که این کار خواست رهبر معظم انقلاب اسلامی است دارند جفا می‌کنند، من رک به شما بگویم، آن کسانی هم که می‌گویند به آقا دارند تحمیل می‌کنند آنها هم دارند جفا می‌کنند جفا نکنند رهبر ما رهبر هوشمند و دقیقی است ۲۵ بار این رفت و برگشت شده، این بند‌ها ۲۵ بار رفت و برگشت شده ویرایش خورده، در این ۲۵ بار رفت و برگشتی که شده در حقیقت حضرت اقا یک سوالاتی را کردند گفتند به این سوالات پاسخ بدهید و این سوالات را پاسخ دادند مکتوب خدمت ایشان فرستادند و تفسیر خودشان را از این بند‌ها بیان کردند که مثلا اگر هر نوع حمایت و تخاصمی از طرف آمریکا دیده بشود و حمایت در جهت ضد انقلاب و عناصر متخاصم با ایران دیده شود، ایران هم دست برتر برای برخورد دارد می‌تواند آغازگر برخورد باشد و هم اساسا دیگر مذاکره بی مذاکره و این ... ما به ازای هر کدام از این بند‌ها یک تفسیری را کردند الان یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که دوستانی که دارند این ۱۴ بند را می‌بینند به آن تفسیری که مبتنی بر آن شورای عالی امنیت ملی رای داده و رهبری معظم انقلاب فرموده بودند که اگر سه چهارم شورا رای بدهد من قبول می‌کنم آن سه چهارم مبتنی بر یک تفسیری به این رای دادند آن تفسیر را با مردم صحبت نمی‌کنند و درمقابل آن یک تفسیری آمریکا دارد که شکست خودش را می‌خواهد جبران کند دائما او دارد تبیین کننده این ۱۴ بند است.

سوال: مطالبه مردم در کف خیابان این است که یک روایت شفاف به مردم گفته شود؟

زاکانی: کاملا به حق است؛ لذا ما یک ۱۴ بند داریم، دو تا تفسیر داریم یک تفسیر تفسیر مذاکره کنندگان ما است یک تفسیر هم تفسیر آمریکایی‌ها است مردم هم ما الان مواجه هستند با یک ۱۴ بندی که ترامپ دارد آن را تفسیر می‌کند و ما هم این جا دنبال کاپ اخلاق هستیم یک کاپ اخلاق بگیریم که سکوت کنیم، چه را سکوت کنیم؟ آمریکا می‌داند ما برای چه با او مذاکره کردیم، حرف هایمان رد و بدل شده است معلوم است ما برای چه این ۱۴ بند را. نکته‌ای که خدمت حضرت اقا نوشته شده و دنبال شده این است که امضا کردند دادند همین آقایان دادند که اگر ما اصلا در این مقدمات او که بحث رفع حصر موضوع پول‌های بلوکه شده است، موضوع تحریم است، موضوعات مختلف است، اگر این‌ها حل نشود، اساسا ما وارد مذاکره گام بعدی نخواهیم شد راجع به موضوعات هسته‌ای، صراحتا گفتند که ماده هشت را ما وارد نمی‌شویم همین را بیایند به ملت بگویند ملت خاطرجمع بشوند، ما که امروز پیروز قطعی میدان را به دست آوردیم چرا در جنگ روایت‌ها داریم عقب می‌افتیم؟ شما بعد از قضیه اسلام اباد ببینید که چقدر سکوت رادیویی داخل کشور ما حاکم بود آن به آن مذاکره داشت توسط ترامپ و اطرافیان او مخابره می‌شد، این خوب نیست، این اساسا خوب نیست؛ لذا به اعتقاد من ما تا امروز قطع به یقین پیروز هستیم با این تفسیری که مبتنی بر او شورای عالی امنیت ملی رای داده و مذاکره کنندگان امضا کردند خدمت حضرت اقا دادند یعنی ببینید برجام، من رئیس کمیسیون برجام بودم، برجام یک چارچوبی داشت عجیب غریب که مابه ازای او هیچ چارچوب تفسیری هم وجود نداشت، چیزی وجود نداشت که بیاید تفسیر کند بگوید آقا نگاه ما از این بند چنین است، نه، آمریکایی‌ها تفسیر می‌کردند زیردستی اش را هم آمریکا نوشته بود برای ما آورده بود ما یک تغییراتی داده بودیم بعد هم زدند زیرش، در این ماجرا آمریکایی که در مرحله اول شکست خورده و عرض کردم الان ما واقعا مابین یک شرایطی هستیم که ما باید به شدت خودمان را تجهیز کنیم، به شدت تاب آوری مان را بالا ببریم، به شدت برانگیختگی مان را بیشتر کنیم و انگیزه مان بیشتر باشد برای حضور در میدان.

سوال: چرا؟

زاکانی: به خاطر اینکه مراحل بعدی را در پیش داریم، آمریکا به وعده‌های خودش عمل نخواهد کرد.

سوال: یک نکته، همین مطلب را می‌خواهم با شما بیشتر صحبت کنیم. ما با دشمنی روبرو هستیم که سابقه بدعهدی دارد. برجام را دیدیم از او، دو مرحله بمباران میز مذاکره را دیدیم از او و الان در طرف دیگر ۱۴ بند داریم. طبق صحبت شما که تفسیر هر بند به اطلاع رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده است و مردم هم منتظر هستند روایت شفافی از این موضوع را بشنوند. ضمانت اجرایی همه این بند‌ها، اجرای آن، گام به گام بودن او، حالا که ما با طرفی روبرو هستیم که از او بدعهدی دیدیم و سابقه بداخلاقی‌های او سابقه یک زمان کوتاه پیش رو یا اندکی قبل نیست، یک سابقه تاریخی است؟

زاکانی: ضمانت او خودمان هستیم. ضمانت اجرای این ۱۴ بند مبتنی بر تفسیر مذاکره کنندگان خودمان و مکتوب شده آن و تقدیم شده آن به شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری، خودمان هستیم. یعنی آنجا ذکر شده که اگر آمریکا این کارها را رقم بزند، ما تنگه را می‌بندیم، صریح آمده، بند به بند آمده است.

سوال: پس ما هر لحظه آماده بازگشت به مرحله و سطح دفاعی هستیم؟

زاکانی: کاملا، این را باید به ملت بگویند، این را نمی‌گویند، من عرض کردم می‌خواهیم کاپ اخلاق مثل این که بگیریم در حالی که او دائما دارد تفسیر خودش را می‌گوید، آن که در حقیقت تفسیر مبتنی بر این ۱۴ بند که مبتنی بر آن مذاکره کنندگان محترم مکتوب کردند و خدمت مقام معظم رهبری دادند این را باید برای مردم باز کنند. به مردم بگویند که اگر آمریکا این اتفاقات را رقم نزند ما مابه ازایش این کار‌ها را خواهیم کرد، ما باید پیش بینی پذیر باشیم، یکی از اشتباهات بزرگ ما این است که ما پیش بینی پذیر نیستیم، ما باید پیش بینی پذیر باشیم یعنی این که آمریکا بداند هر اقدامی که می‌کند گام بعدی ما چه خواهد بود، گام بعدی چه هزینه سنگینی برای آمریکا ایجاد خواهیم کرد و این پیش بینی پذیر نه بعنوان عنصر منفعل بعنوان عنصر فعال حساب کار او را دستش خواهد داد و سایه جنگ را از سر ما برخواهد داشت.

سوال: الان در این ۱۴ بندی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم، این تدبیر برای هر مرحله دیده شده است؟

زاکانی: الان با آن نظریه، تفسیری من دارم و روی یک چیزی تاکید می‌کنم. تفسیر هر بندی که یک تا دو صفحه نوشتند که مثلا ما ناظر به این بند نظرمان این است اگر آن کارها نشود، این کارها را انجام می‌دهیم، یعنی ما به ازا گذاشتند که این مابه ازا گذاشتن مبتنی بر توانمندی خودمان است و دست ما به دامان هیچ کس نیست، جز خداوند بزرگ.

سوال: ما نشان دادیم که در جنگ تحمیلی سوم توانمندیم؟

زاکانی: این جا الان خیلی مهم است که مسئولان بیایند با مردم صحبت کنند و به آمریکایی‌ها هم روشن بگویند که این نیست که ما در زمین بازی که تو تعریف کردی، بازی کنیم. ما زمین بازی خودمان را داریم و مبتنی بر زمین بازی خودمان پیش‌بینی‌پذیر هستیم. یعنی اگر شما اینجا را اختلال ایجاد کنید، ما به ازای آن این اختلال ایجاد خواهد شد و امروز بزرگترین برگ‌های برنده دست ما است، تنگه هرمز برگ برنده بسیار بزرگی است، توانمندی نیرو‌های مسلح ما برای حفظ آن خیلی مهم است. رئیس جمهور روسیه گفته بود که نیرو‌های نظامی و مشرف به اقتدار و قابلیت‌های جهانی و منطقه‌ای به من گفتند که ایران می‌تواند تنگه هرمز را تا مدت‌ها نگه دارد.