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اوقات شرعی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، یکم محرم الحرام ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۱۱ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۴۱ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه
ذکر روز سه شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین
حدیث روز:
امام رضا علیه السلام فرمود: کَانَ أَبِی إِذَا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ لَا یُرَى ضَاحِکاً، وَ کَانَتِ الْکَآبَةُ تَغْلِبُ عَلَیْهِ حَتَّى یَمْضِیَ مِنْهُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ، فَإِذَا کَانَ الْیَوْمُ الْعَاشِرُ کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُکَائِهِ.
هر گاه ماه محرم فرا میرسید، پدرم (موسیبنجعفر) خندان دیده نمیشد و اندوه و غم بر او چیره میگشت تا ده روز از محرم میگذشت. وقتی روز دهم میشد، آن روز، روز مصیبت، اندوه و گریه پدرم بود. (امالی صدوق، ص ۱۱۱)
احکام شرعی:
دیدن فیلمهاى مبتذل
سوال: حکم دیدن فیلمهاى مبتذل چیست؟
جواب: دیدن فیلمهاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب تقویت هواهاى شیطانى نفس، تضعیف اراده و ایمان و زمینهساز ترتب مفاسد و گناهان بوده و به هیچ وجه جایز نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)