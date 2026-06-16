به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، یکم محرم الحرام ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۱ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امام رضا علیه السلام فرمود: کَانَ أَبِی إِذَا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ لَا یُرَى ضَاحِکاً، وَ کَانَتِ الْکَآبَةُ تَغْلِبُ عَلَیْهِ حَتَّى یَمْضِیَ مِنْهُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ، فَإِذَا کَانَ الْیَوْمُ الْعَاشِرُ کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُکَائِهِ.

هر گاه ماه محرم فرا می‌رسید، پدرم (موسی‌بن‌جعفر) خندان دیده نمی‌شد و اندوه و غم بر او چیره می‌گشت تا ده روز از محرم می‌گذشت. وقتی روز دهم می‌شد، آن روز، روز مصیبت، اندوه و گریه پدرم بود. (امالی صدوق، ص ۱۱۱)

احکام شرعی:

دیدن فیلم‌هاى مبتذل

سوال: حکم دیدن فیلم‌هاى مبتذل چیست؟

جواب: دیدن فیلم‌هاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب تقویت هواهاى شیطانى نفس، تضعیف اراده و ایمان و زمینه‌ساز ترتب مفاسد و گناهان بوده و به هیچ وجه جایز نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)