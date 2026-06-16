به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه پرس تی وی گزارش داد: سه نفتکش و دو کشتی حامل کالا‌های اساسی ایران از محاصره دریایی عبور کردند.

یک منبع مطلع حوزه دریانوردی در گفت‌و‌گو با پرس تی وی اعلام کرد این کشتی‌ها که در پی کارزار غیرقانونی محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی ایران متوقف مانده بودند، بدون هیچ‌گونه مانعی از آب‌های بین‌المللی عبور کردند.

روز گذشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی پذیرش شروط ایران به منظور توافق آتش‌بس، دستور لغو محاصره دریایی را اعلام کرد.

ترامپ پیشتر تاکید داشت که بلافاصله بعد از اعلام تفاهم، تنگه هرمز و محاصره همزمان باز شوند؛ امّا ایران این موضوع را نپذیرفت و بنا شد که روند بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای تفاهم در روز جمعه، آغاز شود.